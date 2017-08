Lady Di, la princesa triste e inmortal

El 31 de agosto de 1997, a las 4:05 de la madrugada, murió Diana Spencer o Lady Di en el hospital de Pitié-Salpêtrière. Así, sin más títulos nobiliarios, sin corona de diamantes, sin palacios. Había perdido todo ello un año antes al divorciarse de forma oficial del príncipe Carlos de Inglaterra, después de 10 años de matrimonio (aunque estaban separados desde 1992), con historias de infidelidad mutuas, episodios de depresión y bulimia y otras escenas poco felices.

Pero, al tiempo que trascurría la noticia de su muerte, a los 36 años de edad a causa de una hemorragia interna sufrida cuando, cuatro horas antes –a las 12:20 p. m.–, el carro en el que iba con Dodi al Fayed, su novio, se estrelló contra el pilar 13 del túnel del Puente del Alma en París. Nacía la Princesa del Pueblo.



Este fue un título que no heredó de nadie, que no necesitó de firmas en pergaminos ni de ceremonias de entronización. Bastó con que así la mencionara el entonces primer ministro británico, Tony Blair, para que todos la reconocieran como tal. Fue el estatus que le dio la gente en el mundo y nadie le podrá quitar jamás.



Se lo ganó por su trabajo humanitario, su cercanía con la gente, sus escenas de madre amorosa y entregada, sus lágrimas de mujer víctima de las circunstancias. Así ha quedado demostrado: dos décadas después, su muerte se conmemora con homenajes y variedad de documentales y ediciones especiales de revistas, periódicos y programas de televisión. Historias mil veces contadas que la gente no se aburre de escuchar o leer para encontrar un nuevo detalle que agregarle a la historia de este mito.

La periodista británica Penny Junor conoce muy bien este fenómeno. Durante 35 años ha seguido de cerca la vida de la monarquía británica, la cual ha dejado reflejada en unos 10 de los 20 libros de biografías que ha escrito. Los más recientes son 'Prince Harry: brother, soldier, son' (Príncipe Harry: hermano, soldado, hijo), 'Prince William: born to be king' (Príncipe William: nacido para ser rey) y el más reciente, T'he Duchess: The untold story' (La duquesa: la historia no contada), sobre Camila Parker, hoy duquesa de Cornualles.



¿Cómo describiría a Diana?

Diana era una joven y hermosa mujer con un gran corazón que fue afectada por su infeliz niñez. Era vulnerable e insegura, y tal vez por eso tenía una extraordinaria conexión con el público, en particular con quienes también fueron vulnerables o sufrieron como ella. Además, fue una maravillosa madre.



La infancia de Diana no fue sencilla; ¿casarse con el príncipe Carlos fue para ella como un cuento de hadas?



Los padres de Diana no fueron felices juntos, y ella tenía 6 años de edad cuando su madre se enamoró de otra persona y dejó el hogar. De manera inusual, para aquellos tiempos, su marido obtuvo la custodia de los cuatro niños. Diana se sintió abandonada, no querida y no deseada. Aquellos sentimientos nunca la abandonaron, y, por lo tanto, ella tenía una muy baja autoestima. Tenía 14 años cuando su padre se casó de nuevo con una mujer que a ninguno de los cuatro hijos le gustaba. Y ese fue otro trauma.



El público tenía la impresión de que esta era una boda de cuento de hadas y que Diana era una niña común, cosa que nunca fue así. Ella proviene de una de las más aristocráticas familias del país y vivió en un majestuoso hogar con sirvientes. Creo que ella sí se enamoró del príncipe Carlos, o al menos de la idea de casarse con él, desde cuando era una niña de colegio y él salía con su hermana Sara. Tenía ideas románticas que venían de las novelas que leía, pero esa no era la vida real.



¿Diana estaba enamorada de Carlos y Carlos no?



Creo que Diana estaba enamorada de la idea de Carlos. Ellos se vieron solamente 13 veces antes de comprometerse, así que ella en realidad no lo conocía, y él a ella tampoco. Él siempre creyó que la amistad era más importante que el amor para alguien en su posición, donde el divorcio –pensaba él– estaba fuera de toda posibilidad.



Carlos siempre dijo que esta era una decisión donde su corazón debía obedecer a su cabeza y no al revés. Ella parecía ser la persona perfecta, y él pensó que el amor crecería desde la amistad.

El cuento de hadas del matrimonio de Diana con el príncipe Carlos de Inglaterra se transformó pronto en la ‘guerra de los Gales’. Foto: Kazuhiro Nogi / AFP

Diana era muy joven cuando se casó, ¿pudo esto influir en su relación con Carlos, con la reina Isabel y con la realeza? ¿Era inmadura para enfrentar todo esto?



Ella era muy joven y muy inmadura, y –yo creo– sin recursos para manejar todo lo que significaba y venía con el matrimonio con Carlos. El verdadero problema era que ella no tenía el soporte de una familia sólida para mantener los pies en la tierra y guiarla en esos tempranos días. Y la realeza no tenía buenos recursos emocionales para manejar una chica tan compleja.



Su relación con la reina Isabel tampoco fue fácil, ¿su majestad fue dura con Diana o ella era una joven rebelde?



La reina estaba simplemente desconcertada con ella, nunca antes había conocido a una persona con un comportamiento tan extraño y no sabía como manejarlo, y Carlos tampoco.



¿Usted cree que su bulimia fue causada por la presión, su juventud o por su personalidad?



La bulimia es causada por un trauma en la niñez y en general se dispara por algún tipo de estrés más adelante en la vida. Creo que es evidente que los problemas de Diana comenzaron con el abandono del hogar de su madre, cuando tenía 6 años. No es nada fácil determinar qué le disparó la bulimia, pero comenzó después del compromiso. Pudo haber sido el estrés de ser tan famosa tan rápidamente o al encontrarse de repente ante una boda de tan alto perfil. O pudo haber sido también el cambio de vivir en un apartamento con otras jóvenes, alegres, riéndose, y pasar a una suite en el Palacio de Buckingham y la rápida exposición que significó el compromiso. O pudo haber sido el descubrimiento de que Camila Parker era más que una simple amiga del príncipe.

¿Qué hizo Diana para convertirse en la Princesa del Pueblo y ser tan querida?



Ella le permitió al público ver que era tan vulnerable como ellos. Era informal y de involucrarse cuando interactuaba con ellos, y ellos amaron esto. Otros miembros de la familia real visitaban algún hospital, por ejemplo, pero nunca se sentaron en la cama de un paciente. Diana sí. Y ella mostró una luz, brilló, en difíciles situaciones como el sida.



¿Cuál cree que fue su legado?



Sus dos hijos continúan su trabajo en el mismo estilo.



¿Ella sedujo con su sonrisa, su dulzura y su timidez?



Yo creo que sabía cómo encantar.



Diana es recordada por su carácter humanitario; ¿marcó una diferencia involucrándose tanto con la gente frente a la frialdad de la realeza?



Hay una mala interpretación respecto a que los miembros de la familia real son fríos y alejados. Pudo haber sido así en el pasado, pero, la verdad, hoy es muy diferente. Yo los he seguido por muchos años y lo he visto por mí misma. La diferencia puede ser en el comportamiento humanitario cuando hay o no cámaras grabando.



¿Encontró ella en su lado humanitario una manera de brillar por sí misma y supo como explotar esto?



Diana siempre fue consciente del impacto que ella tenía y sabía cómo usar los medios para presentarse a sí misma como una buena luz y a Carlos como una mala. Fue parte de la ‘guerra de los Gales’.



Su faceta de madre también es muy reconocida, ¿rompió esquemas frente a la familia real al ser más cariñosa, más expresiva, más cercana?



Fue una madre muy expresiva y amorosa con sus dos hijos. También moderna e informal, y esto contrastó con las formas del resto de la familia real y su comportamiento entre ellos. Pero la forma como ellos se comportan en público no es la misma como se comportan en privado.



Usted la ha criticado bastante.



No la critiqué, yo conté la verdad acerca de su comportamiento porque creo que explica el porqué del fracaso de su matrimonio con Carlos. Era una persona con la que era muy difícil vivir. Ella lo puso a un lado con su actitud, y él no tenía los recursos, como mucha otra gente, para manejar el tipo de problemas que ella tenía.



¿Pudo Diana tener un verdadero amor, sentirse verdaderamente amada? ¿Estuvo realmente enamorada de alguno de sus amantes?



Dudo que Diana pudiera haber encontrado alguna vez el amor eterno. Creo que a ella le resultaba muy difícil sostener verdaderas relaciones, ya fuera con su familia, amigos o amantes, y en su lugar se alimentaba del amor de extraños, pero no tenía relaciones estrechas.



¿Qué opina de la teoría de que su accidente fue organizado?



Pienso que eso no tiene sentido. Si ella hubiera elegido usar el cinturón de seguridad, muy probablemente hubiera sobrevivido al choque. Así que no es una forma muy eficiente de tratar de matar a alguien. Además, no creo que nadie hubiera deseado su muerte.



Se dice que hasta cierto punto, Diana salvó a la monarquía al mostrar su lado más sensitivo, más humano, más cercano, ¿qué opina?



No creo que haya salvado a la monarquía porque no había un peligro de colapso, pero sí creo que trajo un estilo mucho más popular y que vigorizó y trajo frescura y glamur a la monarquía.



¿Fue realmente Camila la causa del fracaso del matrimonio entre Diana y Carlos?



No. La razón del fracaso es porque los dos, Carlos y Diana, eran personas con muchas necesidades e inseguras. Él, de la difícil relación con sus padres y una extraña niñez, y ella, del divorcio de sus padres. No fueron capaces de poner en orden sus necesidades. Además, ellos tenían muy poco en común; sin embargo, Diana siempre estaba preocupada de que Carlos amara a Camila más que a ella. Y, a pesar de que Carlos no había visto ni se había comunicado con Camila durante cinco años, las sospechas de Diana la carcomían. Cuando el matrimonio ya estaba irremediablemente roto, amigos de Carlos contactaron a Camila y le pidieron que lo llamara. Estaban preocupados de que pudiera tener una crisis nerviosa y pensaron que Camila lo podría ayudar. Eventualmente volvieron a ser amantes. Para esta época, Diana ya tenía sus propios amantes, pero estaba obsesionada con Camila y la culpaba de todo lo que estaba mal.



Entonces ¿la verdadera historia de amor es la de Carlos y Camila, la de un viejo amor que triunfa?



Es una verdadera historia de amor, pero no es ni de cerca lo que la gente cree. Cuando ellos se conocieron, a principios de los 70, Camila estaba enamorada de Andrew Parker Bowles, pero él era muy infiel, lo cual le resultaba muy doloroso. Ella conoció a Carlos, se llevaron bien y tuvieron una aventura en ese momento. Cuando Andrew le propuso matrimonio (llevaban siete años juntos), ella aceptó y le rompió el corazón a Carlos. Andrew siguió siéndole infiel, y, después del nacimiento de su segundo hijo, ella y Carlos volvieron a ser amantes. Pero, ella era una de las mujeres que él estaba viendo en ese momento. Él tenía una necesidad urgente de casarse y era impensable para él hacerlo con alguien que no fuera aristócrata, protestante y virgen.



¿Va a ser Carlos rey o heredará William?



Yo creo firmemente que Carlos va a ser rey, y va a ser un gran rey. Va a ser el monarca mejor preparado que alguna vez haya accedido el trono británico. William tiene niños pequeños que lo necesitan. Uno de los problemas de la infancia de Carlos es que su madre siempre estuvo ocupada con las tareas reales, a las que le dedicó más tiempo que a su familia.



¿El pueblo británico aceptaría a Camila como reina?



Yo sé que la opinión pública dice que no, pero habiéndola seguido en su compromiso alrededor del país por cerca de dos años y viendo la recepción que ella tiene entre la gente, diría que es muy popular. Ella es reconocida por haberle dado a Carlos una nueva forma de vida y por hacerlo un hombre más feliz, y por lo tanto mejor, un príncipe más popular. Es una mujer fuerte y lo apoya en una forma como nadie lo hizo antes. No tiene ningún deseo de ser reina, simplemente está ahí porque lo quiere y sabe que la necesita. Y ella hizo grandes sacrificios para estar donde está. Yo creo que Carlos va a insistir en que sea llamada reina porque está muy orgulloso y agradecido con ella, pero al final el título no es importante. El esposo de la reina Isabel no es llamado rey, y no es menos respetado por eso.



¿Están William y Kate, duques de Cambridge, listos para reinar pronto?



Su destino dicta que William va a ser rey pronto, estoy segura de que va a ser capaz y que él y Kate van a ser un buen trabajo. Pero, en un mundo ideal, él debe esperar a ser mayor y más experimentado, y que sus hijos crezcan.



¿Cómo describiría a William y Harry y en qué se parecen a Carlos y Diana?



Ellos tienen mucho de ambos padres. William tiene un carácter cauto y le gusta estar en control. Harry es más impulsivo, tiene un espíritu aventurero y un sentido del humor más espontáneo. Pero, su compasión e interés por los más vulnerables los heredaron de ambos padres.



¿A quién le pesa más la sombra de Diana, a Carlos, a sus hijos, a la reina Isabel o a Camila?



Todos están llevando la sombra de Diana de una forma u otra. Y la publicidad alrededor de su muerte es muy difícil para ellos. En una cita famosa de Diana, ella dijo que siempre había tres en el matrimonio, y eso era una multitud. Camila pudo haber dicho lo mismo respecto a Diana. Ahora hay tres personas en el matrimonio de Carlos.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora de EL TIEMPO