Angelina Jolie será cocinera

La estrella de cine dejó las películas para dedicarse a la maternidad, tomar clases de cocina y recoger el excremento de sus perros.

En entrevista con Vanity Fair, Angelina Jolie dijo que, tras su separación de Brad Pitt en septiembre pasado, se ha dedicado a cuidar de su salud y de sus hijos. “De hecho, me siento mucho más mujer, porque estoy tomando decisiones correctas y estoy poniendo en primer lugar a mi familia, y estoy a cargo de mi vida y de mi salud. Creo que eso es lo que hace que una mujer esté completa”, declaró.



Su más reciente película como directora, First They Killed My Father, sobre el régimen del Jemer Rojo en la década de 1970 que dejó más de un millón de muertos, se estrenó en febrero pasado en Camboya y se espera que llegue a las salas de cine en todo el mundo y a Netflix en septiembre.



Además de promoverla, Jolie, de 42 años, que tiene la custodia de sus 6 hijos con Pitt mientras se resuelve el divorcio, no está interesada en trabajar en una nueva película. “Lo único que quiero es hacer un buen desayuno y cuidar la casa”, dijo a la revista.



“Esa es mi pasión. A pedido de mis hijos, estoy tomando clases de cocina. Cada vez que me voy a dormir pienso ‘Ah, ¿hice un buen trabajo hoy como mamá o fue un día promedio?’ ”, concluyó Jolie.



REUTERS