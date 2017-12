'Ya no me da pena mostrar mis estrías', la campaña que inunda redes

"Las mujeres estamos muy golpeadas y cansadas de que a cada rato tengamos que buscar ser mejores no necesariamente en lo interno sino en lo externo. Es cierto que somos vanidosas pero no por eso vamos a vivir en una serie de complejos".



De esta forma Celin Giraldo, asesora y blogguera de moda, explicó la importancia de la campaña que inunda las redes sociales desde hace varios días, #YaNoMeDaPenaMostrarMisEstrías, a la que se han unido numerosas mujeres, entre ellas modelos y actrices.

Aunque desde el 2015 Giraldo, de 26 años de edad y madre de tres hijos, tenía en mente iniciar una campaña como esta, solo fue hasta este 3 de diciembre que se decidió a hacerlo.



"En el 2015 yo quería iniciar la campaña ‘A mí no me da pena mostrar mis estrías’, pero finalmente sí me dio pena y no hice nada; en 2017, ya trabajando en el mundo de la moda, decido lanzar la campaña a raíz de una foto en la que estaba en la playa y conté la historia de todo, de que me daba pena que mi pareja me viera incluso, y resultó siendo algo muy emocional que tuvo mucho apoyo", comentó.

Ese apoyo que sintió tras la publicación de la foto mostrando sus estrías hizo que decidiera que ya era hora de iniciar la campaña. "Obvio tenía miedo porque era diciembre y todo se dispersa pero contacté a modelos, bloggueras para que el martes 5 de diciembre todas las mujeres tuvieran una foto con lo que no le gustaba de su cuerpo, en protesta a los estereotipos", dijo.



Así comenzó todo. Actualmente diferentes personalidades se han unido compartiendo fotos en las que muestran esos "defectos" por los que por mucho tiempo se avergonzaron.

A partir de la campaña se crearon también eventos con el nombre 'Ya no tengo miedo'. El primero se realizó en Bogotá el pasado 14 de diciembre, fue un día en el que las mujeres compartieron sus experiencias y reconocidos fotógrafos capturaron los cuerpos de las mujeres que decidieron dejar los complejos de lado.



"Todas tenemos complejos internos, independientemente de ser alta, chiquita, todas tenemos un recelo con nuestro cuerpo y es por el estereotipo y lo que yo llamo narcoestética que surgió en los años 90”, comentó y agregó que toda esta experiencia con 'Ya no me da pena mostrar mis estrías' ha superado sus expectativas.

Todas las mujeres tenemos complejos internos, todas tenemos un recelo con nuestro cuerpo y es por el estereotipo y lo que yo llamo narcoestética que surgió en los años 90

Por último, la reflexión de Giraldo es que este tipo de campañas son necesarias para que las personas dejen de creer que deben ser perfectas, como se muestra muchas veces en redes sociales, y para que haya más unidad.



"El poder femenino a veces no existe porque somos nosotras las que más nos damos palo y más criticamos el cuerpo de otras. Es importante que entre nosotras mismas nos empecemos a apoyar, si las mujeres empiezan a tener consciencia de que no todo el mundo tienen el cuerpo 10 el día de mañana podrán estar 100 mujeres en la playa completamente cómodas y felices con sus cuerpos", concluyó.

