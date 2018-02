Kylie Jenner anuncia que ya es mamá

Kylie Jenner hizo público este domingo en Instagram el nacimiento de su bebe. A través de un comunicado, la estrella de televisión anunció que alumbró a una niña, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

“Perdón por mantenerlos en la oscuridad en medio de toda la especulación. Entiendo que estén acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes pero mi embarazo fue uno de los que escogí no hacer frente al mundo", escribió la estrella de 'E! News' en redes sociales.



"Sé por mí misma que necesitaba prepararme para este gran rol en la forma más positiva, sin estrés y saludable que se pudiera. No hubo un momento planeado o exclusivas que haya pagado. Sabía que mi bebé sentiría todo el estrés y emoción, por lo que elegí hacerlo de esta forma para mi vida y nuestra felicidad", continuó.



"El embarazo ha sido la más hermosa, empoderadora y cambiante experiencia que haya tenido en toda mi vida y de hecho voy a extrañarla. Aprecio a mis amigos y especialmente a mi familia por ayudarme a mantener en privado este especial momento. Mi hermosa y saludable niña nació el primero de febrero y no podíamos esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido amor y felicidad como esta, gracias por entender”, concluyó Kylie su post en Instagram.

Según informa 'E! News', al hospital donde Kylie dio a luz llegaron

Travis, Kim Kardashian y Jordyn Woods.



Aunque los rumores comenzaron a circular desde septiembre, la estrella de E! mantuvo oculto su embarazo. Se alejó de los escenarios y esporádicamente compartía mensajes a través de Instagram.



Fue el 'Daily Mail' el medio que publicó una serie de fotografías que mostraban el abultado vientre de Kylie Jenner mientras se alistaba abordar un jet privado junto a sus hermanas Kourtney y Kendall para ir a Cleveland a la celebración de los 62 años de su madre, la también popular Kris Jenner.



Luego de que las imágenes tomaran la red, Kylie Jenner trasladó a Twitter su queja y aseguró que estas habían sido "editadas" por los 'paparazzi'.



"Primero que nada, si van a editar mis fotos, revisen bien las líneas de los fondos. La segunda foto es realmente obvio que ha sido alterada", escribió.



EL COMERCIO (PERÚ)

GDA