La científica nuclear que ahora es miss EE. UU. 2017

Desde que era una niña, Kara McCullough soñaba con modelar, pero su amor por la química la llevó a graduarse de licenciatura en ciencias en la Universidad de Carolina del Sur. Años después, fue parte de la Sociedad Nuclear Estadounidense.



Por sus logros académicos, fue incluida en ‘Golden Key Honor Society Internacional’ y en la ‘National Society of Black Engineers’. Hoy, con 26 años y tras varios intentos, es miss Estados Unidos 2017.

¿Cómo fue su infancia?



Mi infancia fue muy gratificante. Mi madre estaba en el ejército y eso me dio muchas oportunidades de viajar y experimentar la cultura mundial. Mis padres vienen de muy humildes comienzos: crecieron en Carolina del Sur, en Baltimore. Gracias a esto, tuve lo mejor de ambos mundos, siempre estuve conectada con la educación que mis padres me dieron, pude probar nuevos alimentos, conocer a diferentes personas y aprender otros idiomas.



Cuando joven jugaba baloncesto, ¿por qué no se dedicó de lleno al deporte?



Siempre he tenido un estilo de vida muy saludable. Jugaba baloncesto en la escuela secundaria y fui corredora. Estos pasatiempos son un poco innatos. Amo montar en bici, amo la moda. Siempre estoy mirando revistas de ropa y tratando de juntar cosas. Y también estoy aprendiendo mucho sobre el maquillaje, se está convirtiendo en un ‘hobby’ últimamente.



Mi familia es muy atlética. Ni siquiera recuerdo haber visto mucha televisión. Yo estaba siempre, literalmente, afuera, montando en bicicleta, jugando en medio de la suciedad, colgando en la piscina. Así que fue algo que siempre quise hacer. Cuando estuve en el equipo de baloncesto de la escuela realmente sentí que pertenecía a algo, que era parte de un equipo.



El trabajo en equipo es una cualidad que los niños necesitan. Por eso ahora soy entrenadora de baloncesto. Cuando estoy entrenando a niñas me gusta hablar con ellas sobre todo lo que estamos aprendiendo en la cancha, para que puedan sacar esas enseñanzas de la cancha y llevarlas al salón de clases.

Kara McCullough Foto: Cortesía Kara McCullough Kara McCullough. Foto: Cortesía Kara McCullough

¿Por qué quiso estudiar química y enfocarse en radioquímica?



La química llegó de forma natural a mi vida. Tuve una profesora fenomenal en el bachillerato que me inspiró a estudiar química. Vi las oportunidades de hacer una carrera en esto, lo divertido que era y fui tras eso.



Cuando llegué a la universidad me sorprendí de cuántos recursos estaban disponibles para mí al especializarme en química. Así que tuve paga la universidad y tuve un puesto de practicante durante cada verano. También trabajé en investigación y esto fue un logro asombroso: decirme a mí misma que había publicado artículos y había sido parte de un programa científico de renombre que fue capaz de ayudar al descubrimiento de muchas cosas.



Usted trabajaba como científica nuclear en la Comisión de Regulación Nuclear, ¿qué es lo que más le gusta de ser científica y trabajar allí?



Me encanta aprender sobre el aspecto energético. En la Comisión de Regulación Nuclear decimos si la energía nuclear es buena o mala. Nos aseguramos de que los que están ejecutando centrales nucleares lo estén haciendo con seguridad.



Cuando me tomaba el tiempo para aprender sobre las centrales nucleares quedaba maravillada al ver que estas centrales eléctricas fueron construidas hace 40 años, cuando la tecnología era muy escasa, cuando la gente tenía que reunirse para entender verdaderamente las matemáticas, cuando las calculadoras no estaban disponibles. Simplemente me hizo apreciar a las personas que construyeron y manejan las centrales eléctricas y que mantienen a nuestra nación segura.



Además, de ser científica, ahora es miss Estados Unidos, ¿por qué pasar de ser científica a modelo?



Muchas personas están interesadas en el hecho de que soy capaz de hacer ambas cosas. El consejo que le doy a cualquier joven es: 'yo solo estoy siendo yo misma'.



Me encantan las matemáticas y la ciencia, por lo tanto, me especializo en ese tema. Quiero que los niños sepan que hay que tener múltiples facetas, usted no puede ser sólo unidimensional. Así que se pueden hacer ambas cosas, no están limitados a nada en la vida.

Traté de modelar en el bachillerato pero tenía un cuerpo muy atlético, así que nunca llegué al mundo de la alta costura FACEBOOK

TWITTER

¿Qué piensan sus padres de que sea modelo y científica?



Mis padres me han apoyado en todos mis caminos. Ellos eran muy trabajadores y eso fue una verdadera inspiración para mí.



Mi mente siempre se ha centrado en el aspecto educativo, siempre he tenido una mirada hacia el futuro. Quería asegurarme de que tendría un gran plan de jubilación establecido, quería tener mis finanzas en orden y ser una ‘deuda gratis’. Sabía que la forma de lograr todas esas cosas era obteniendo una buena educación.



Uno de los antiguos colegas de mi madre le dijo a ella que su hija menor había dicho que quería ser como yo, eso realmente nos tocó a mí y a mi mamá. Ellos son un apoyo independientemente de lo que hago, siempre y cuando me mantenga fiel a mí misma y no se convierta en un 'Hollywood'.



¿Desde cuándo le gusta el modelaje?



Oh, ¿a qué chica no? Traté de modelar en el bachillerato pero tenía un cuerpo muy atlético, así que nunca llegué al mundo de la alta costura. Yo no era el estándar de modelado para el reino de ese entonces. Pero ahora estoy viendo que los estándares están cambiando cuando se trata de modelar. Ya no buscan más modelos flacas, buscan mujeres que confíen en su propia belleza, mujeres que estén en forma y saludables, ese es el estilo de vida ahora, un estilo de vida apropiado.



¿Qué prefiere, ser reina de belleza o científica?



Van de la mano. Ni siquiera puedo poner uno sobre el otro. Sé que estoy cambiando el mundo cuando hablo con las niñas sobre ciencia y también cuando estoy hablando de ser Miss Estados Unidos, así que nunca podría decirte que uno es más grande que el otro. Me doy cuenta de que ambos tienen propiedades y poderes importantes.

Kara McCullough. Foto: Cortesía Kara McCullough

¿Cree que el concepto de belleza es diferente en un laboratorio y en un reinado de belleza?, ¿su percepción ha cambiado?



Creo que ha ocurrido un cambio porque las mujeres son capaces de hacer lo que quieren.



Hemos trabajado duro durante años para tener voz en tantos campos. Y tienes razón, originalmente los modelos sólo se asociaban con la belleza física, pero eso está cambiando. Por ejemplo la modelo Karlie Kloss, quien firmó con la agencia de modelaje IMG, tiene un curso de campo de codificación para niños.



La gente se está dando cuenta de que los modelos tienen cerebro y quieren compartir eso con el mundo, y eso es lo que yo también estoy haciendo. No voy a decir que uno supera al otro, tu puedes ser hermosa y estar 'equipada' en cuanto a la educación.



¿Por qué se deja el cabello natural para modelar y para los certámenes?



Para ser auténtica y estar cómoda. Me encanta mi cabello rizado, así que si puedo dar un mensaje a las mujeres alrededor de la palabra, hacer lo que te hace cómodo, pero también hacer lo que es saludable para su cabello, su cuerpo, su cara, su estilo de vida.



Usted fue catalogada como una de las reinas que ha que respondido de forma más inteligente. Sin embargo, su respuesta sobre feminismo fue muy criticada, ¿considera que los dos oficios en los que se desempeña son machistas?



No he experimentado ninguna forma de sexismo en mi trabajo, pero quizás sucedió en el pasado y no me di cuenta, porque estoy muy confiada en mí misma.



Usted ha dicho en medios que quiere ir a visitar escuelas, hacer proyectos de ciencias y animarlos a que vean como opción el campo de la ciencia y las matemáticas, ¿quiere que la vean más como científica que como una modelo y reina?



Creo que cada niño debe perseguir una oportunidad enriquecedora de la educación y ese es el mensaje que quiero impulsar en todo el mundo. Hay que ser muy dinámico cuando se trata de la ética de trabajo y el enfoque de la vida. Así que si uno comienza con ser científico, hay que entregarse a eso.Eso es lo que quiero empujar, quiero que los niños alienten a otros en el ámbito de la ciencia.



Usted es una de las fundadoras del programa Exploración Científica para Niños, ¿cuál fue el objetivo de crear este programa?



El propósito era enseñarles a los niños que las matemáticas y las ciencias son más divertidas que difíciles. Esto lo hago porque luché con las matemáticas cuando niña y quiero ayudar a los niños a superar el miedo y la ansiedad que sienten cuando están en una clase y no entienden lo que se está enseñando. Así que hacemos cosas divertidas y educativas sobre proyectos científicos.



¿Cómo será su futuro? ¿Como modelo, científica, o ambas?



Eso es tan difícil de responder. No puedo darte una respuesta concreta de lo que creo que va a ser. Lo que espero es concentrarme con este programa y expandirlo.



Y si el modelaje está a mi favor, yo sería feliz por eso. No quiero descartarlo solo porque soy una científica. Quiero que la gente vea que soy de múltiples facetas. No soy sólo una cara, también quiero hacer un cambio.



LUISA MERCADO

Redactora ELTIEMPO.COM

Twitter: @LuisaMercadoD