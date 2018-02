Juzgamos el camino sin caminar en los zapatos / De tu lado con Alex

“¿Cómo es posible que ellos críen a sus hijos de esa manera? Si fueran míos...”. “Si yo fuera ella, habría dejado a ese ‘paquete de esposo’ hace años”. “Mucho idiota, quedarse en ese trabajo donde no le pagan nada”. “¿Por qué será que no intenta adelgazar, con esa cara tan linda?”. “¿Cómo se gastan toda esa plata en... si tienen tantos gastos?”. “Si sigue así, jamás va a conseguir marido”.

Todo el día juzgamos a los demás. Juzgamos lo que piensan, como se visten, por quién van a votar, como crían a sus hijos, en qué se gastan el dinero, con quién se casan, porque se divorcian, en qué trabajan... Tenemos una opinión categórica sobre los actos de los demás, como si nos pagaran por hacerlo. Y, hoy en día, con las redes sociales, nos dan ‘el banquete’ que tanto anhelamos.



Nuestros amigos, familiares, desconocidos y hasta los enemigos ponen a nuestra disposición cada detalle de sus vidas para que podamos tener aún más material para criticar y juzgar. Muchas veces, desprevenidamente, comparten momentos de sus vidas que se tornan rápidamente en guiones completos para las ‘empeliculadas’ de los demás.



¿Por qué creemos tener el derecho a opinar categóricamente sobre la vida de otros? Tal vez pensamos que si los miramos con aire de prepotencia, de alguna manera estamos dándoles sentido a nuestras decisiones y a nuestra propia vida. Creer que los demás cometen errores nos infla el ego para sentir que nosotros somos infalibles y perfectos. Pero debemos entender que es todo lo contrario. Juzgar a los demás no nos da grandeza ni superioridad, lo único que está revelando son nuestros propios miedos, nuestros vacíos y nuestras inseguridades. Cuando juzgamos los comportamientos ajenos, solo le estamos poniendo un reflector a todo lo que está mal en nosotros. Habla muchísimo más de quiénes somos nosotros como seres humanos que de las personas a las que estamos tratando de ‘arreglar’.



Hay una frase que me encanta: “No juzgues mi camino si no has caminado en mis zapatos”. En pocas palabras resume lo absurdo que es pensar que uno conoce lo suficiente de la intimidad de los demás como para ser el juez absoluto de sus decisiones y sus actos. Así que antes de ir opinando y juzgando el camino de los demás, miremos si nosotros usamos zapatos tan tallados que tenemos ampollas o tan grandes que nos tropezamos al caminar.



ALEXANDRA PUMAREJO

@detuladoconalex