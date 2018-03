Las hermosas joyas precolombinas para lucir en el mundo

Sus joyas las han lucido artistas como Beyoncé, Rita Ora y Sofía Vergara, y su marca ha llegado a países de Europa y Asia, así como a Australia. Ella es una de esas caras frescas que la pujante industria del diseño de joyas tiene para mostrar en Colombia.



Se llama Paula Mendoza (Bogotá, 1978) y durante más de diez años se ha ido consolidando internacionalmente con una marca que lleva su nombre y crea piezas exclusivas hechas de oro por las manos de artesanos indígenas.

Su próximo reto será impulsar en el mercado internacional a la joyería L. A. Cano, una de las más reconocidas del país, especializada en piezas precolombinas. Desde el pasado febrero, Paula ejerce como directora creativa y se alista para presentar, en septiembre, la primera colección con la marca. Eduardo Cano, director de L. A. Cano, dice que una de las razones para fichar a Paula es que ella no solo “entiende” la esencia de la joyería, sino que sabe lo que significa “preservar, divulgar, y llevar el arte precolombino al escenario de la moda”.



Paula reside en Nueva York y desde el 2004 creó Paula Mendoza Jewelry, con la que pretendía conservar y homenajear sus raíces. La joyería, cuenta, era solo un pasatiempo, pero se convirtió en un modo de vida. Hablamos con ella de su preparación para asumir el trabajo de crear cinco colecciones anuales (tres para la joyería y dos para su marca) y de lo que supone reinventar joyas precolombinas.

¿Por qué aceptar la propuesta de Eduardo Cano?



Porque creo que es un reto increíble para mi carrera, creo que encaja perfectamente con lo que estoy haciendo hoy en día. Y, bueno, me encanta poder pasar un tiempo en Colombia, así que voy a estar dividiéndome entre Bogotá y Nueva York. Creo que puedo hacer las dos cosas (estar en la joyería y en su marca), trabajando un poquito extra y usando más las horas del día.

¿Cómo será el proceso creativo para que haya una diferencia clara entre su trabajo y el sello de Cano?



Lo que voy a hacer ahora es poner las cinco colecciones al mismo tiempo en el calendario y dividir mi cabeza y mi tiempo para que cuando cree mi colección también esté creando la de Cano. No pueden tener similitud, porque una cosa son las joyas precolombinas y otra, mis joyas. Claro que la idea sí es tener un elemento diferenciador para no confundir a los clientes.



Una vez presente su colección, ¿qué espera del mercado internacional?



La primera colección la vamos a lanzar en septiembre, en Nueva York; luego, en París y luego, en Colombia. Esperamos que el recibimiento sea muy bueno, porque, creo yo, las joyas precolombinas, y más una reproducción de joyas que están en el Museo del Oro, pueden ser muy atractivas para el público.



¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer réplicas de diseños precolombinos?



Lo más importante es entender el valor de lo que Joyería Cano tiene en sus manos. Es una riqueza colombiana. Yo creo que mi compromiso como diseñadora es respetar enormemente esa herencia indígena que tiene la joyería y tratar de reproducirla dándole unos toques de diseño que sean muy míos para que no sean simplemente las réplicas del Museo del Oro, sino una reinterpretación de lo que para mí son los precolombinos.



¿Cuál su limite a la hora de cambiar el diseño original de esas piezas?



Yo creo que el límite lo veo cuando sepa cuál es el universo, cómo voy a empezar a crear y qué elementos puedo utilizar para reinterpretar. Es algo que solo voy a saber en el momento en el que me siente a diseñar, pero creo que el límite me lo voy a poner yo.



¿Cómo estableció la relación con los artesanos indígenas que elaboran las joyas para Paula Mendoza Jewelry?



Mientras viajaba por Colombia conocí diferentes tipos de comunidades indígenas y establecí una relación con ellos. Digamos que, trabajando con ellos, también me estaba inspirando en las colecciones que estaba diseñando. Esa experiencia puede llegar a tener una conexión con lo que voy a hacer con Cano.



¿Cuando inicia una nueva colección siempre se inspira en Colombia?



Depende. Algunas colecciones están basadas en culturas colombianas, otras simplemente tienen inspiración de arquitectura de otros países, o depende de lo que esté sintiendo o de lo que esté haciendo. Por ahora, estoy feliz trabajando con comunidades indígenas y creo que voy a seguir haciéndolo por un tiempo.



PAULA HERNÁNDEZ VARGAS

PARA CARRUSEL