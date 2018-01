Con camisa en honor a Bosa, diseñador busca ir a Semana de Moda de NY

Nueva York, París, Bosa. Tres puntos del planeta que no tienen nada en común, excepto porque los dos primeros son mecas del mundo de la moda, y el tercero es la más justificada excusa de Christian Colorado, un diseñador colombiano que busca ir a la Semana de la Moda de Estados Unidos.

Nueva York, París, Bosa. En ese orden están estampadas las 100 camisetas con la que este joven de 29 años pretende recolectar fondos para cumplir uno de sus sueños: ver desfilar por la pasarela de Nueva York algunos de sus diseños en la semana en la que la socialité se da cita para ver lo mejor de la alta costura.



Colorado nació en Medellín y fue a Bogotá por primera vez a los 13 años con el deseo de conocer a su mamá. Estuvo cuatro años viviendo en el barrio Diana Turbay y luego volvió a Medellín por un año.



Finalmente en 2007 se radicó en la capital del país, en una casa de un barrio de Bosa, validó su bachillerato y entró a trabajar al Sena diseño de modas.



“Esa era la única opción económica que tenía, pero no quería perder lo que traigo en mi ADN. Me decidí por el diseño porque es algo que desde pequeño me ha movido mucho. Mis tías cosen, mi mamá tuvo en algún momento un taller de costura, incluso una tía monjita que me veía de pequeño coser cosas me decía que eso era lo mío”, afirma Colorado a EL TIEMPO.



Su mamá, Magaly Correa , tuvo en efecto un taller al que en un principio Christian no podía entrar. Según cuenta, ella le decía que no quería que se entusiasmara con la costura porque ese mundo de la moda “era muy complicado”.



Y lo ha sido. Christian estudió durante dos años en el Sena, hizo 14 cursos en total y como podía llegaba a sus clases.



“Él a veces llegaba con las monedas contadas, pero siempre sobresalió en clase por su talento, por su alegría, por su liderazgo y sobre todo por ese afán de ayudar a los otros, de devolver lo poco o mucho que la vida le ha dado y eso lo ha puesto en cada uno de sus diseños”, explica Natalia Ochoa, profesora de Christian y quien ahora le ayuda con su campaña para irse a Nueva York.



Justamente como honor a ese barrio donde vivió –ahora reside en Kennedy-, el joven diseñó hace un año una camiseta con el nombre de las dos ciudades más el lugar que considera su origen.



“Siempre he tenido presente que el trasfondo de lo que yo hago debe ser mucho más grande que confeccionar ropa. Debe ser algo retributivo, darle la mano a quien me dio la mano. Eso es lo que quiero hacer, en cualquier lugar hay demasiado talento y yo pude dar a conocer el mío porque alguien se fijó en lo que podía hacer sin importar de dónde venía. Eso es una suerte”, afirma Colorado.



La suerte, en efecto, lo ha rondado. Después de hacer algunos trabajos para diseñadores como Giovanny López, Jorge Orozco e Isabel Moncayo, en 2015 sacó su primera colección con 16 pintas.



Su estrategia de darse a conocer solo por redes sociales lo llevó nada más ni nada menos que a vestir a Maluma y a Carlos Vives en el concierto que el samario dio en 2016 en Bogotá. También ha vestido a otros famosos como el cantante de música popular Pipe Bueno, y los youtubers Juan Pablo Jaramillo y Jonatan Clay.

También ha participado en semanas de la moda latinoamericanas, pero quizás su momento cúspide, hasta ahora, fue el debut que tuvo en la pasa edición de Colombiamoda. Colorado ganó el concurso que lanzó el canal infantil Nickelodeon que convocó a varios diseñadores para crear una línea de moda de su personaje más icónico: Bob Esponja.

Colorado ganó el concurso que lanzó el canal infantil Nickelodeon que convocó a varios diseñadores para crear una línea de moda de su personaje más icónico: Bob Esponja. Foto: Instagram: Christian Colorado Colorado ganó el concurso que lanzó el canal infantil Nickelodeon que convocó a varios diseñadores para crear una línea de moda de su personaje más icónico: Bob Esponja. Foto: Instagram: Christian Colorado

“Parecía mentira ese concurso. Yo amo a Bob Esponja, duermo con una pijama de él. Era como si el Universo me mandara un señal. Ellos me convocaron y yo creé una colección en la que dejé el alma”, dice el diseñador.



Colorado realizó una serie de grafías con filigrana y orfebrería de estilo precolombino y así fue el ganador de la campaña que también tuvo concursos en Londres, Brasil y México.



Ahora va por más. La organización de la Semana de Moda de Nueva York lo invitó hace unos días a hacer parte de la Fashion Gallery, uno de los escenarios para diseñadores emergentes. Desde ese entonces busca fondos junto a Natalia, su profesora, y algunos compañeros para alcanzar los 6 millones que necesita para pagar el pasaje, los viáticos de los 10 días que estará y una cuota que debe entregar a la organización.



“Se me ocurrió decirle a mi profesora Natalia que sacáramos una versión de la camiseta de Nueva York, París y Bosa. Empezamos a buscar los materiales, dónde hacer los estampados y ella está moviendo eso por redes. La respuesta ha sido brutal. Muchas veces la gente cree más en ti de lo que uno mismo puede creer. Yo no me creo todo esto”, dice Colorado.



Natalia está detrás de la campaña. Hasta el viernes pasado les faltaba la mitad del dinero, pero están confiados que antes del 5 de febrero, cuando Christian debe ir a Nueva York tendrán la totalidad del dinero.



“El tema del pasaporte y la visa ya lo tenemos solucionado. Esperemos que logremos la meta. Si la superamos, que es lo que parecería que podría pasar, Christian ya decidió que donará el resto de dinero para útiles escolares y mercados para la gente de Bosa”, explica Natalia.



“Es lo que yo siempre he dicho. Me pueden sacar de Bosa, pero nunca sacarán el Bosa de mí”.

Christian Colorado creó la campaña #thebosayorkdream. Necesita $ 6 millones. Foto: Instagram: Christian Colorado

Si usted quiere ayudar con esta campaña puede conocer más información en Instagram con el hashtag #thebosayorkdream o en el perfil de Natalia Ochoa.

