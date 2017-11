Fundador de Pixar deja su cargo tras acusaciones de actos inapropiados

John Lasseter, fundador de estudios Pixar y director de películas como 'Toy Story' y 'Cars' anunció este martes que se apartará de su cargo por seis meses. En una carta dirigida a sus empleados y publicada por 'The Hollywood Reporter', Lasseter argumenta que su decisión se debe a “dolorosas” conversaciones acerca de “errores” sobre los que no profundiza.

Según la versión publicada por este medio estadounidense, estas fueron las palabras de Lasseter: “Recientemente he tenido una serie de conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas para mí. Nunca es fácil enfrentarse a tus errores, pero es la única manera de aprender de ellos. (...) Se me ha hecho saber que a algunos los he hecho sentir incómodos o que les faltaba al respeto. Nunca fue esa mi intención. Como colectivo, lo son todo para mí y les pido perdón profundamente si los he decepcionado. Quiero disculparme especialmente con cualquiera que le haya tocado un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que sintieran que traspasaba la línea en cualquier forma. Da igual la bondad de mis intenciones, todo el mundo tiene derecho a poner sus propios límites y a que estos sean respetados”.



En otro apartado el director menciona: “En mis conversaciones con Disney, estamos unidos en nuestro compromiso de tratar siempre cualquier preocupación que tengan con la seriedad que merece, y gestionarlas de una manera adecuada (…) Estamos de acuerdo en que el primer paso en esa dirección es que me tome un tiempo alejado para reflexionar sobre la forma de avanzar desde aquí.”.



La decisión del creativo se da en medio de la ola de acusaciones sobre comportamientos inadecuados de algunos hombres dentro de Hollywood que inició en octubre con el caso del productor Harvey Weinstein y que en menos de dos meses ha afectado a decenas de directores y actores de reconocida trayectoria como Kevin Spacey.

De esta manera John Lasseter se despide por unos meses del cargo que ocupa desde 2006 cuando pasó a ser director creativo de Disney, después de que esta compañía comprara a Pixar por su éxito en la animación.

