'Si tu bebé va a morir, no debe importar cuánto dinero ganas': Kimmel

El más reciente monólogo del humorista Jimmy Kimmel en su programa de televisión tomó un cariz personal, cuando habló de la operación a corazón abierto practicada a su hijo recién nacido Billy, lo que le llevó a hacer un alegato de la cobertura sanitaria para condiciones preexistentes en EE. UU.

Kimmel desveló durante el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ que los médicos del hospital Cedars Sinai, de Los Ángeles, descubrieron, a las pocas horas de nacer, que su hijo sufría una serie de complicaciones cardiacas y debía operarse de emergencia.



El presentador de la pasada edición de los Óscar, al final de su discurso de más de 10 minutos, decidió virar la conversación hacia la política y la polémica actual sobre los seguros médicos en el país, al recordar la propuesta del presidente, Donald Trump, de recortar 6.000 millones de dólares en fondos a los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.

Kimmel agradeció al Congreso el haber rechazado esa propuesta y recalcó los beneficios del programa de salud orquestado por Barack Obama en el pasado, conocido como Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA, en inglés). "Nos criaron creyendo que vivimos en el mejor país del mundo, pero hasta hace unos pocos años, millones y millones de nosotros no teníamos acceso a seguro médico alguno", apuntó el presentador.



"Antes de 2014, si nacías con una enfermedad del corazón congénita, como mi hijo, había muchas posibilidades de que no tuvieras acceso a un seguro médico porque sufrías de una condición preexistente", continuó Kimmel.



"Y si tus padres no tenían seguro médico, tal vez no podrías vivir lo suficiente para ver cómo te negaban el tratamiento", agregó.



Kimmel, con lágrimas en los ojos, recalcó: "Si tu bebé va a morir y se puede evitar, no debería importar cuánto dinero ganas. Creo que eso es algo con lo que, ya seas republicano o demócrata, todos estamos de acuerdo, ¿no?". "Esto no es fútbol americano", agregó.



"No hay equipos. Nosotros somos el equipo, somos Estados Unidos. No permitamos que las discusiones partidistas nos dividan sobre algo que cada persona decente quiere", concluyó.

Las reacciones a las palabras de Kimmel no se han hecho esperar, incluida la de varios congresistas e, incluso, la del propio Obama, que escribió en su perfil oficial de Twitter: "Esa es exactamente la razón por la que luchamos tan duramente por ACA y el por qué lo necesitamos para proteger a niños como Billy".



