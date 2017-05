Actor de 'The Big Bang Theory' contrae matrimonio con su novio

Tras más de una década juntos, Jim Parsons, conocido sobre todo por encarnar al físico Sheldon Cooper en la exitosa serie de televisión 'The Big Bang Theory', y el diseñador gráfico Todd Spiewak, contrajeron matrimonio, después de 14 años de relación.



Según informaron medios estadounidenses, la pareja se casó el sábado en una íntima ceremonia realizada en el icónico restaurante Rainbow Room de Nueva York.

En mayo de 2012, Parsons habló abiertamente de su homosexualidad con The New York Times, y desde entonces comenzó a referirse más a su relación con Spiewak, tanto en entrevistas como en las redes sociales.



Hace seis meses, la pareja celebró 14 años juntos y Parsons lo compartió por su cuenta de Instagram "Conocí a este tipo hace hoy 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin ninguna competencia", publicó. Parsons, el actor de series de televisión mejor pagado de Estados Unidos, es conocido por interpretar a Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory', serie que acaba de finalizar su décima temporada.

I met this guy (the one with the mic) 14 years ago today and it was the best thing that ever happened to me, no contest. One of his greatest gifts to me is that he no longer takes me to sing karaoke. Also, I believe this was a selfie with an actual camera, as our phones couldn't do that back then hahaha! #todd #anniversary ❤️ Una publicación compartida de Jim Parsons (@therealjimparsons) el 15 de Nov de 2016 a la(s) 1:43 PST

EL MERCURIO (Chile) / GDA