‘Y que vengan muchos personajes más, sí señor’: Jairo Camargo

Ha recorrido el país a través de la televisión, el cine y el teatro. Ha demostrado, y lo seguirá haciendo, que puede hacer todos los personajes que le encargan con la misma calidad.



Y este 3 de marzo, en la entrega del Premio India Catalina de Televisión, recibirá el galardón Vida y Obra Víctor Nieto por su trayectoria. Además está nominado en la categoría a mejor actor antagónico por su personaje de Leonardo Zapata en ‘No olvidarás mi nombre’.

“Le cuento que estuve buscando un referente igual en la entrega de este premio y de otros, porque yo miro esas cosas, y no encontré que uno reciba un premio para uno y que a la vez esté nominado por otro”, dice.



Lo afirma con timidez y con seriedad. Así es Jairo Camargo, el actor colombiano que en sus 48 años de carrera ha ‘matado’ con muchos personajes, entre ellos los que interpretó en ‘Dios se lo pague’ (Mario Álvarez, Miguel Ángel Patiño y Justo el mendigo), Pipe Socarrás en ‘Escalona’ y El Esqueleto de ‘Calamar’.



Nacido en Barrancabermeja, Santander, el 10 de febrero de 1953, es hijo de Lucila Fajardo y Gerardo Camargo, quien, a punta de repartir pan en una bicicleta, levantó a sus ocho hijos.



Y, también, Jairo Camargo es el hombre que un día quiso ser sacerdote pero que el teatro rescató para que regalara en este arte personajes como el homosexual de ‘El beso de la mujer araña’ y su caracterización en ‘El deber de Fenster’, donde interpretó a un documentalista que cuenta las masacres de Trujillo, Valle, ocurridas entre 1989 y 1992.



En cine ha hecho películas como ‘Edipo alcalde’, ‘Bolívar soy yo’ y ‘La estrategia del caracol’.



Buen lector y amante del cine, vio recientemente ‘Señorita María, la falda de la montaña’ y ‘Ciro y yo’. En lectura, anda por ‘Ya nadie llora por mí’, del nicaragüense Sergio Ramírez. El libro está en una mesa frente a una ventana, con la página en la que va, abierta, sostenida por sus gafas. Al fondo, suena música clásica.



Para usted, ¿qué significa este galardón?



Es un reconocimiento al oficio del actor, entendiendo el actor como estudiante en progreso, un artista en formación, un ser humano transgresor que ejerce un oficio no muy bien visto en algunos casos, pero que si no existiera, la humanidad sería un poquito más fea.



¿Qué cree que le están reconociendo?



Espero que sea a la disciplina, al amor por el oficio, a la investigación, a la seriedad con que he hecho este oficio durante años.



Y también a los actores que hemos hecho de la actuación un oficio de vida, que no es circunstancial ni emocional. Un reconocimiento a quienes decidimos un día ser actores y nada más y vivir para eso, de eso y por eso.



Son 48 años en esta labor.



Sí y mire lo bueno, además del premio que me van a dar, estoy nominado por mi personaje de ‘No olvidarás mi nombre’. Eso quiere decir que no solo están reconociendo mi trabajo de toda la vida, sino por el que sigo ejerciendo. No soy el mueble viejo que sacaron para remozarlo y presentárselo a la visita. Soy un mueble nuevo que sigue trabajando y seguirá trabajando.



Leonardo Zapata, su personaje de ‘No olvidarás mi nombre’, hace las cosas por una supuesta justicia a la que cree tener derecho, y por un supuesto amor.



A veces se camina con estos personajes por una cuerda muy delgada, porque hay que buscar que no produzcan sentimientos equivocados, pues son encantadores desde su diseño.



Ellos creen tener razones, pero la verdad es que ninguna constitución en el mundo da derecho de hacer justicia por mano propia. Este personaje, que representa a muchos vivos y muchos muertos de este país, es el responsable de desplazamiento y de muertes. Además, cree que porque le trajeron un peladito y le cayó bien y porque su hija quiere ser mamá, se lo puede robar.



Y ahí está el oficio, que el personaje no caiga en esas empatías inconscientes a través del ejercicio mío; del libreto, que dice que es de esta manera y de esta otra, y eso es lo que hay que mostrar con equilibrio, y también del director.



¿Y lo mismo cabe para un personaje maravilloso como Pipe Socarrás?



Es lo mismo, porque uno como actor se acerca al conocimiento a través de ellos y de conocer el país desde otros lados.



El Pipe era cercano porque el personaje y el vallenato son cercanos. Tenía la honradez y el amor, un tipo que por el amor fue hasta el final.



La televisión como medio no se va a acabar tan rápido. Cambió la forma de verla. ¿Qué opina?



Me resulta bienvenida cualquier nueva forma de entender la vida y que el mundo se transforme. En el caso de la televisión, al cambiar la forma de ver los productos en otras plataformas y escogiendo cómo verlos, lleva a que la actual televisión, como oí en un foro en el que estuve, se ‘franjalice’.



Esa palabra no existe pero no se puede seguir haciendo una televisión para todo el mundo, hay que estratificar las audiencias. De todos modos, mire que las historias costeñas se venden muy bien y seguramente, con los cambios que debe hacer el medio, los actores tendremos trabajo. Pero hay que ponerse a tono con otras formas de ver audiovisual. Claro que doctores tiene la santa madre iglesia, y yo soy una ruedita del proceso.



¿Qué opina del actual cine colombiano?



La ley de cine ayudó mucho y ahora hay muchos estrenos al año, pero ¿cuánta gente va a ver esos estrenos? Yo creo que tenemos mucho de la misma temática, salvo excepciones como ‘Señorita María, la falda de la montaña’ y ‘Ciro y yo’. También hay una estética muy rebuscada, no se hace mucho cine para Colombia pero sí para festivales.



¿Qué le dejó ‘Señorita María’?



La historia del país nuestro desde ese otro lado, con sus prejuicios, su violencia, su discriminación...



¿Ya es abuelo?



Sí, tengo dos nietos.



