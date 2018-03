Interponen tutela contra caricatura de ‘Matador’

08 de marzo 2018 , 03:18 a.m.

El ciudadano José Luis Reyes Villamizar, quien se considera simpatizante del Centro Democrático, entuteló al caricaturista Julio César González, ‘Matador’, y a EL TIEMPO por la viñeta ‘Duque, reflexiona’, publicada en este diario el pasado 24 de febrero.

Para Villamizar, dicha caricatura viola sus derechos al buen nombre, a la libertad de conciencia y a la libertad de elegir, además de considerarla ofensiva. De esta manera, le solicitó al juez que emitiera una orden para que tanto ‘Matador’ como este diario ofrecieran disculpas públicas.



El caricaturista rechazó la acción judicial y la consideró “censura”. En diálogo con ELTIEMPO.COM, Matador recalcó que la tutela quiere censurar a través de la justicia. “Es paradójico porque en varias oportunidades es el Centro Democrático el que altera los textos de mis caricaturas y las de otros colegas. No tienen un caricaturista fijo y lo que busca es generar mala información”.



El caricaturista agregó que de prosperar la tutela “se deja un mal precedente para la libertad de expresión”. Además precisó que en época electoral “puede ser sospechoso que hagan este tipo de cosas. Es una campaña negra y hay que analizarlas y pensarlas mal. Deja un mal sabor de boca”.



Respecto a la caricatura, Matador defiende su posición y recalca que no está faltando a la verdad. “Es fiel a la verdad. Nadie me puede decir que es mentira lo que está en la caricatura”, expresó.



A través de sus redes sociales, el caricaturista recalcó su posición y denunció que sus dibujos se usan de manera ilegal.

“Con tutela quieren censurar mi libertad de expresión y piden que me retracte por esta caricatura. El demandante es el abogado José Luis Reyes Villamizar que se define como "simpatizante del Centro Democrático", el mismo partido que altera mis caricaturas y las usa de manera ilegal”, señaló Matador en sus redes sociales.



También se pronunció la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y recalcó que “la sátira, la crítica y la parodia son ejercicios legítimos de la libertad de expresión. Una decisión judicial de censurar a Matador, sería una afrenta grave contra su derecho fundamental a opinar”.



En un comunicado agregó que “la libertad de expresión protege no solo la emisión de opiniones pacíficas, políticamente correctas o socialmente aceptadas. Por el contrario, el estándar constitucional e interamericano de protección también protege la emisión de expresiones chocantes, incómodas, indecentes, impactantes, escandalosas e, incluso, ofensivas o groseras. Lo anterior se debe a que no corresponde al Estado fijar los parámetros del buen gusto y la decencia, ya que, lo que para algunos puede ser chocante, para otros puede ser natural e incluso, necesario (Corte Constitucional. Sentencia C-10 de 2000)”.



La Flip concluyó que presentará una intervención en el proceso de tutela, y “espera que esta acción que pretende judicializar el humor tenga como sentencia la confirmación de los estándares que protegen la caricatura como una manifestación de la libertad de opinar”.



ELTIEMPO.COM