El bello oficio de crear arte portable

“Son obras de arte portables, como si el cuerpo fuera el muro o la pared de donde cuelga esa obra, pero no se queda ahí, si no que va contigo”.

Así define la joyera Paola Pérez, directora de la Galería Arte Portable, el trabajo de los joyeros contemporáneos y las piezas que suele exhibir en su galería.



Hace dos años montó este espacio, luego de visitar galerías especializadas en joyas en distintos países de Europa. “Con tanto talento que he visto aquí en Colombia, pensé en crear este espacio con el fin de hacer más visible el trabajo de los autores, tanto colombianos como del exterior”.



La idea es promover la joyería artística, término que no implica que pierda su valor utilitario. “Esta es como una rama de la joyería que nació en Europa hace 70 años y que aquí llegó hace unos 40”, explica Pérez.



El sello está en su carácter experimental y netamente creativo, “que lleva dentro un concepto artístico, donde no importa el valor de los materiales, ni si tiene un diamante o no, sino la comunicación que tiene el autor con su obra, y esta con el público”, continua la joyera. De hecho, muchos de estos trabajos se va más allá del oro y la plata, y las piedras preciosas o semipreciosas, para explorar con todo tipo de materiales como metales, papel, acrílicos, hojas secas, madera, piedras, etc., que trabajan a través de las distintas técnicas que ofrece la joyería: armado, ensamble, amarres, fundición, cincelado, etc. “Son piezas únicas, obras de arte, que no pierden su carácter portable; que encierran un concepto dado por el joyero”, insiste Pérez.



Precisamente, para conocer más sobre este oficio y arte, sobre la joyería contemporánea, y más importante aún, sobre nuestros joyeros, hoy se inaugura la exposición ‘Orígenes’, “que permite mostrarles a los colombianos fragmentos de esa red de joyeros que se ha ido construyendo y que nació hace más de cuatro décadas, cuando iniciaron su camino en la joyería artística en las diferentes regiones del país. Maestros que han aportado su legado para el nacimiento de nuevos creadores”, dice Pérez.Es una exhibición de 45 piezas, tres por cada uno de los 15 joyeros que participan. Todos son hombres –luego seguirán las mujeres–, algunos llegaron a este oficio por el camino del diseño o el arte, y todos han enseñado a otros, ya sea en sus propios talleres o en un aula de clase, gracias a la generosidad de su conocimiento.

DÓNDE Y CUÁNDO

Este sábado se inaugura ‘Orígenes’ en la Galería Arte Portable, exposición que estará abierta hasta el 16 de septiembre.



Cra 5.ª n.° 26 A-50, local 302.



VIDA