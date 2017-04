Lina Cantillo y Custo Barcelona en el Bogotá Fashion Week

Lina Cantillo, en rojo pasión



Lina Cantillo está conmovida; sensible; la entristecen las noticias; no entiende que la gente esté peleándose por política, no soporta ver a los niños muriendo de hambre o en medio de una guerra absurda, la enardece oír las historias de mujeres maltratadas... Y la forma de alzar su voz contra todo esto es a través de lo que sabe hacer: diseñar.



Este es el trasfondo de Rouge, la colección con la que abrirá el próximo 25 de abril el Bogotá Fashion Week, en su tercera edición, esta vez de la mano de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Y se llama Rouge (rojo) porque no habrá otro color en la pasarela, sino prendas en todo sus tonos posibles, de la cabeza hasta los zapatos. Es un riesgo que tomó por todo lo que representa ese color: amor, pasión, dolor, peligro, alerta... “Quiero expresar los valores olvidados, la familia y el respeto. Es un llamado de atención por lo que acontece en el mundo. Decir No a las guerras, No al racismo, No a la agresión femenina, No a la intolerancia. Sí a la vida, Sí al amor. La vida es un segundo”, afirma la diseñadora.

Como es una colección pensada para el otoño-invierno, aprovechó para jugar con texturas como la lana, el terciopelo peinado, paños, lanas, jaquards, tafetán con lurex, cashemire y tejido de punto.



Y no solo pensó en sus tradicionales hombres con sus pantalones pitillo a la altura del tobillo, abrigados con sacos y chaquetas oversize, también diseñó para las mujeres. “Muchas vienen y me piden que les haga un esmoquin o un traje, entonces decidí diseñar algunos”, y también serán rojos, con pantalones muy masculinos y camisas desestructuradas.



Con esta nueva sensibilidad, Lina se rodeó de emprendedores jóvenes para hacer los zapatos, las medias, los tejidos a dos agujas... una red de pasiones.

Lina Cantillo siempre ha vestido a hombres, pero en esta pasarela les abre un campo a las mujeres con diseños muy masculinos. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

El brillo metalizado de Custo Barcelona



Custo Barcelona tiene una conexión especial con Colombia. “Fue el primer país de América Latina en acoger nuestra propuesta, les gusta, la respetan, nos tratan bien”, dice por teléfono desde España. Por eso, aunque estuvo en enero en Barranquilla, regresa ahora como invitado especial para inaugurar el BFW.



Viene con su colección otoño-invierno, que presentó recientemente en Nueva York y Madrid, una colección llamada Light Year. “Aunque en cada colección mantenemos nuestro ADN marcado por el color, las texturas y la experimentación, quisimos reinventarnos usando el brillo, brillo metalizado como efecto diferenciador, más contemporáneo. Queremos sacar el brillo de la noche, de la gala y llevarlo al día, al diario”, comentó.

Esta es una forma de pensar en las nuevas generaciones. “Hace un par de años venimos conectando con los hijos de nuestros primeros compradores y tenemos que hacerlo de una forma distinta a como lo hicimos con sus padres; por eso hemos dado un giro hacia el refinamiento y la sofisticación, desarrollando piezas incatalogables, sin referencia conocida”.



Esto implica gran variedad de texturas aprovechando la tecnología en el desarrollo de materiales: lamé tornasolado, acabados metalizados, tejidos laminados, redes de hilos de lúrex, terciopelo, jaquards... Con ellos, muchos vestidos para mujer: minis, con aberturas estratégicas que muestran la piel, asimetrías, volantes y detalles de patchwork. Y abrigos oversize, gabardinas, chaquetas cruzadas y pantalones pitillo con acabado deportivo para ellos.



“La mujer no tiene límite a la hora de aceptar propuestas, el hombre es más convencional y conservador, aunque se está abriendo a propuestas más arriesgadas”. Esas que veremos en el BFW.

Dónde y cuándo

El desfile inaugural del BFW será el martes 25 de abril, en el parqueadero de la Cámara de Comercio de la calle 26, donde se realizarán todas las pasarelas hasta el 27 de abril.



