Elija el peinado perfecto para terminar el año

El peinado de una noche de fiesta es lo último en lo que pensamos, pero es tan importante como el vestido o el calzado para sentirnos cómodas. La Navidad y la fiesta que la acompaña sugieren diferentes estilos.

Trenzas, coletas desestructuradas o llevar el cabello suelto son algunas de las alternativas que proponen expertos de los salones de David Künzle en Madrid para las noches de fiesta.

Toque juvenil

David Lesur, director de formación de David Künzle, apuesta este año de nuevo por un corte corto tipo swag (capas y flequillo), el bob (mas corto atrás) o incluso el pixie (muy corto), “también a lo garçon con algo menos de riesgo, pero ideal para rostros ovalados y rasgos finos”, indica.



“Da un aire muy juvenil a quienes opten por hacérselo. Si no te atreves o tienes poca densidad capilar, lo mejor son las bases cuadradas a la altura de los hombros, con muchas capas y las puntas desfiladas”, recomienda Lesur.



En el cabello sigue muy presente el flequillo “algo largo y despeinado”, apunta Lesur. Vuelven también las ondas de todo tipo y los bucles wavy naturales. Explica que, para looks desenfadados, las coletas desestructuradas y las trenzas son una opción perfecta, mientras que para aquellas que quieran optar por una imagen más sofisticada, el wet look es una de las alternativas estrella, o los bun, un moño estilo bailarina que se puede hacer alto o bajo.



“Es mejor dejarlo un poco suelto, como más salvaje y bohemio, para no aparentar ser demasiado estricta o estirada”, comenta Paul Tudor.



Anthony Llobet, estilista de TRESemmé, apuesta también por “semirrecogidos, trenzas, moños, melenas sueltas y pulidas... La Navidad es una de las épocas perfectas del año para atreverse a lucir los peinados más arriesgados, originales y atrevidos”.

Cambio de formato

La estilista Diana Daureo recomienda peinados que no requieran una gran dificultad o un tiempo excesivo y sean fáciles de retocar durante la velada. Apuesta por una sencilla melena lisa porque “siempre aporta un toque elegante”, pero, para cambiar el estilo, recomienda recogerla en una coleta baja pegada al cuello “de manera que quede completamente pulida”.



Para las que opten por un cabello natural rizado, propone hidratarlo para conseguir un rizo definido y darle un poco más de “aire festivo”, y agrega que “lo ideal es recogerlo en un lateral con ayuda de unas horquillas simples”.



Es una opción por la que también se inclina David Lesur, pues considera que es “un peinado muy sensual, que aporta glamur y puede combinarse con todo tipo de prendas y maquillaje para días tan señalados como Nochebuena o San Silvestre”.



Para los cabellos cortos, Diana Daurero asegura que “basta con un poco de fijación y brillo en el pelo, hacia atrás o cardando el flequillo, para darle un toque rocker. Forma parte de las opciones más atractivas de las noches de fiesta”.

A todo color

En cuanto a la coloración, la estilista Noelia Jiménez aconseja lucir tonos naturales y llenos de brillos en una gama de cenizos, rubios, cobrizos y castaños oscuros, incluso mezclando varias tonalidades e integrando diversas técnicas como los degradados en las puntas.



“Las mechas deben ser muy finas y estar estratégicamente situadas para aportar luz al rostro”, comenta.



Explica que no hay que descartar el hair contouring en el peinado, una técnica nacida para crear puntos estratégicos de color con el objetivo de realzar las facciones, pero que ahora “también está íntimamente relacionada con la textura del cabello, con la necesidad de otorgarle volumen en determinadas zonas de la cabeza, según el óvalo facial”.



