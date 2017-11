'House of Cards' está considerando matar al personaje de Kevin Spacey

Los productores de 'House of cards' están explorando varias opciones para lograr sacar a flote la serie de Netflix que está salpicada por el escándalo de acoso sexual de su protagonista Kevin Spacey.



Según la revista estadounidense Variety, se está considerando matar a Frank Underwook, el personaje que interpreta el dos veces ganador del Óscar.



"Kevin Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento", dijo el miércoles la publicista del actor estadounidense, una afirmación que ya dejaba en tela de juicio su participación en la última temporada de "House of Cards"

El rodaje de la serie fue suspendido indefinidamente por la plataforma poco después de conocerse las acusaciones contra Spacey.



"Media Rights Capital, productora de la serie, y Netflix han decidido suspender la producción de la sexta temporada de 'House of Cards' hasta próximo aviso", indicaron ambas compañías en un comunicado.



Fuentes de la revista detallaron que ese tiempo de suspensión, que podría alargarse durante más de dos semanas, se debe a que los responsables de la serie quieren dar margen a los guionistas para introducir los cambios necesarios en el guión y hacer desaparecer de él a Spacey, quien también es productor ejecutivo de la serie.



De esta manera, dice Variety, la sexta y última temporada se concentraría en Claire Underwood, persona interpretado por Robin Wrigth, quien hace de la esposa del presidente de Estados Unidos.



En las últimas temporadas, Claire ha aumentado su participación e importancia dentro de la serie por lo que la idea no parece descabellada.



Spacey, célebre por su interpretación del despiadado presidente Frank Underwood , fue señalado por el actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas. Spacey se disculpó en un mensaje en Twitter y se declaró homosexual.



A esa denuncia se sumó la de Roberto Cavazos, un actor mexicano que lo acusó de agresión sexual denunciando que experimentó "un par de encuentros desagradables" con Spacey.



Ocho personas que hablaron bajo condición de anonimato y que son miembros de la producción de 'House of cards' aseguraron haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del actor o haber presenciado comportamientos de esa clase.



Un antiguo asistente de producción de 'House of Cards', serie que esta semana suspendió indefinidamente el rodaje de su sexta y última temporada tras conocerse la polémica que rodea a su protagonista, dijo que Spacey le agredió sexualmente cuando ambos viajaban en un vehículo.



Spacey manejaba el auto cuando introdujo su mano en los pantalones del asistente, quien aseguró que ese fue un gesto no consentido.



"Me quedé en estado de 'shock'. Él era un hombre en una posición muy poderosa en la serie y yo era alguien que estaba muy abajo en la cadena alimentaria (del show)", afirmó.



La Policía británica también investiga una denuncia contra el actor estadounidense por un caso de acoso sexual supuestamente cometido en Londres en 2008, informó este viernes el periódico The Sun.



La Policía Metropolitana de Londres (MET o Scotland Yard) ha confirmado que el Departamento de abuso infantil y delitos sexuales investiga una denuncia recibida el 1 de noviembre, que alega que "un hombre asaltó a otro hombre en 2008 en (el barrio de) Lambeth".



ELTIEMPO.COM*

*Con EFE