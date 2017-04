Martinistas, inconsolables tras la muerte de su ídolo

“¡Martín... Martín… Martín vives en nuestros corazones! ¡Martín eres grande, eres el terremoto, el látigo, el imparable… Eres el hijo del papá de los cantantes! ¡Oh, gran Martín!”, gritaban al unísono más de 10.000 personas que se volcaron desde la Central de Mercabastos, en el sur de Valledupar, pasando por el obelisco en medio del dolor hasta llegar al Parque de la Fundación de la Leyenda Vallenata donde se le rinde homenaje póstumo al artista, muerto en un accidente en carreteras de Sucre en la mañana de este Viernes Santo. (Lea: El trágico adiós de El Gran Martín Elías).

Al paso de la carroza fúnebre, los seguidores del artista lo acompañaron como todo un héroe. Agitando pañuelos blancos, corearon sus canciones y manifestaron el cariño por el cantante con lágrimas, flores y aplausos.



“Ruego a Dios que nos cuide a todos: artistas, jóvenes,.. Estos momentos me recuerdan a la muerte de mi hijo (Kaleth Morales), por ello entiendo el momento por el que está pasando los familiares de Martín Elías. Desde el cielo sé que su padre también lo está sintiendo”, dijo entre lágrimas Miguel Morales.

Artistas despiden a Martín Elías El cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta murió este viernes en la tarde en Sincelejo, tras ser víctima de un accidente automovilístico en vías de Sucre. Artistas cercanos al cantante expresaron en redes sociales sus mensajes de despedida.



En la tarde de este sábado habrá un homenaje por parte de los niños de la escuela Rafael Escalona. El domingo se tiene prevista la presentación de varios exponentes del folclor vallenato.

Noche de angustia

Los familiares y seguidores de Martín Elías Díaz Acosta pasaron una noche de angustia ante la llegada del cuerpo sin vida del artista que solo tuvo un poco de calma en la madruga de hoy al recibirlo en la ciudad que lo llora sin consuelo.



Hubo de inmediato una caravana por varios sectores de Valledupar y a partir de las 8 de la mañana se abrieron las puertas del Parque de La Leyenda Vallenata para recibir los restos mortales del cantante, que permanecen sobre la tarima Nicolás ‘Colacho’ Mendoza. Desde entonces la romería no ha parado.



El sepelio está anunciado para este lunes 17 de abril, día declarado cívico por la Alcaldía de Valledupar.

Desde el instante en que se conoció lo de accidente del artista, familiares y seguidores se agolparon en la casa de Elvira Antonia Maestre Hinojosa, ‘Mamá Vila’ abuela paterna del cantante, en el barrio San Joaquín de Valledupar, para expresar luto, dolor y llanto.



“Él comenzó en la música fue conmigo. Cuando el Cacique tuvo el impase que sabemos con la justicia, formé el grupo ‘La familia de Diomedes’ y Martín apenas tenía 12 años. Alguien me dijo que él cantaba bien pero le daba pena. Cuando lo escuché le dije que era muy talentoso, que llegaría a ser grande. Le contamos a Diomedes y él me lo entregó”.



“Siempre fue un ‘pelao’ muy sencillo, sano, sin vicios de nada, pendiente de mi mamá. Precisamente hace como cinco días estuvo aquí en la casa, contento y se quitó una cadena y dijo: Mamá Vila tenga este regalo y no se la deje quitar, ahora en el próximo lanzamiento tengo que volver a llenar el parque. Es un golpe muy duro, inexplicable, tenía muchos proyectos musicales”, dijo consternado su tío, Élver Díaz.



“Hay cosas en la vida que son injustas y esta es una de ellas. Hemos recibido un baldado de agua fría con esta triste noticia. Tuve la oportunidad de conocer desde niño a Martín Elías y siempre vi en él a un excelente ser humano. Un hombre sencillo, generoso y nos dio mucho apoyo a nosotros ya que mi esposo era uno de los cajeros de su agrupación”, manifestó entristecida Dilia Jiménez, una vecina de su tía Gloria Diaz.



Los artistas en Valledupar se unieron al dolor, lamentaron la muerte del artista y expresaron su solidaridad a la familia.



“Con el alma en pedazos tengo que decir que se silenció la voz de Martín; era el representante más grande de los Díaz. Nos deja un gran vacío a los amantes de la música vallenata Esa cadena de muerte hay que cortarla. Nosotros los artistas sabemos que nos exponemos en las carreteras, pero lo hacemos por amor al folclor y por nuestros seguidores”, expresó entre sollozos el acordeonero Franco Argüelles.



“Lamentamos profundamente la pérdida de este gran cantante vallenato, a quien llevamos en nuestros corazones, hemos cerrado un trabajo articulado entre los familiares de Martín Elías, la Gobernación del Cesar, Alcaldía de Valledupar, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y la Policía Nacional, coordinando todas las actividades y que la ciudad esté preparada para recibir a todas las personas que vienen a la despedida del gran Martín Elías, sobre todo para poder rendir el homenaje que él merece”, dijo Juan Pablo Morón Riveira, alcalde encargado.



