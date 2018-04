La Fería del Libro de Bogotá homenajeará a Florence Thomas

Cuando adelantaba su posgrado de Psicología Social en París, Florence Thomas conoció a un colombiano que “la flechó”.

“Y como el amor es ciego, cerré los ojos y me metí en un avión para llegar a Colombia”, cuenta la profesora experta en feminismo y columnista de EL TIEMPO desde 1999.



Detalles reveladores de su vida y su lucha en favor de las mujeres desde hace casi 40 años serán los que Thomas compartirá este sábado, a las 3:30 p.m., en el auditorio José Asunción Silva, de Corferias.



Allí se llevará a cabo el homenaje que la Feria del Libro de Bogotá preparó en honor a Thomas, el cual contará también con la presencia de los escritores Yolanda Reyes, Brigitte Baptiste, Carolina Sanín, Mauricio Albarracín y Carolina Vegas, y la participación especial de la cantante Andrea Echeverri, de Aterciopelados.

“Para mí tiene un sentido muy particular que este homenaje se me haga en una Feria del Libro, porque yo soy una ensayista que trata de construir mujeres sujetas de derecho”, comenta.



Thomas cuenta que hace medio siglo, cuando desembarcó en este país, se encontró con una sociedad patriarcal que menospreciaba a la mujer.



“Hace 50 años que vivo en Colombia, donde me encontré con mujeres víctimas y sobrevivientes de este conflicto armado. Colombia era un país lleno de madres y de hombres machos guerreros. Realmente, yo creo que lo que logramos las feministas de los años 70, 80 y 90 fue transformar esa metáfora de ‘mujer=mamá’ por una nueva que era ‘mujer=sujeto social de derecho’. Creo que es eso lo que le da un carácter muy específico a lo que se llamó la revolución de las mujeres en Colombia”, concluye Thomas.



