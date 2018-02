Se ganó la lotería, se enfermó y tres semanas después falleció

A Donald Savastano el 2018 le llegó con una noticia que llenó sus bolsillos de dinero. En un supermercado de Nueva York, el hombre de 51 años raspó el billete de lotería y se ganó un millón de dólares.

Era la primera noticia de un mes inimaginado. La reacción de Savastano no podía ser otra: “gané, gané”, dijo.



La cajera de ese supermercado neoyorquino, Danielle Scott, le contó a ‘The Independent’ el momento de efusividad de Donald tras raspar el boleto ganador.



"Lo escaneó en la máquina, luego vino, dijo que había ganado un millón de dólares y me hizo mirarlo. Estaba emocionado", contó la mujer.



Se conoció que Donald era un trabajador independiente y no tenía seguro médico, por lo que Scott dice que seguro con la plata que recibió fue a realizarse chequeos.



Donald, en la entrevista para la cadena WBNG, que lo entrevistó apenas ganó el premio, dijo que planeaba usarlos para "comprar un nuevo camión, pagar algunas deudas e invertir en el futuro".



Pero la visita al médico borró su esperanzador futuro tras ganar la lotería, pues le detectaron un cáncer avanzado. Donald, que era carpintero, le hizo saber a Scott de la enfermedad que lo había atacado.



"Tenía un amigo que vino a hablar conmigo y me dijeron que estaba muy enfermo y que tenía cáncer de cerebro y pulmón, estaba en el hospital y que no pensaban que iba a sobrevivir", contó la cajera del billete de lotería.



Tras tres semanas de haber ganado el premio, el pasado 26 de enero la noticia de su repentino deceso conmovió a la comunidad, pues por su profesión era conocido por sus trabajos de alta calidad, señaló ‘The Independent’.



El cáncer que sufría Donald estaba avanzado y su obituario lo recuerda como una persona que “siempre trató de acercarse y ayudar a quienes podía, enseñándoles la forma correcta de hacer las cosas".



ELTIEMPO.COM