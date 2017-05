Hombre multado por llevar a su hijo a Egipto pagó su deuda con monedas

Paddy Forbes es un pequeño empresario del transporte en la ciudad de Swansea, país de Gales, y, sin quererlo, se hizo famoso luego de la singular forma en que se vengó de las autoridades municipales, tras ser multado por llevar a su familia de vacaciones a Egipto. Todo comenzó cuando el hombre de 49 años organizó un viaje junto a su familia a la tierra de los faraones y las pirámides a mediados de febrero pasado, temporada baja en Europa e ideal para conseguir ofertas turísticas.

Todo iba bien hasta que a su regreso se encontró con una multa de 60 libras por no haber mandado a su hijo de seis años, Tommy Lee, a la escuela durante una semana y no contar con la autorización del director del establecimiento para llevarlo de vacaciones.



Visiblemente molesto, el hombre argumentó que su pequeño hijo iba a aprender más sobre el mundo en un templo egipcio que en su sala de clases en Swansea. Pese a ello estaba obligado a pagar la multa y no encontró nada mejor que llegar con un balde lleno de monedas de muy baja graduación (1 y 2 peniques) para arrojarlas sobre el mostrador de la caja municipal.

​

​"'En lo que a mí respecta ya está pagado. Pidieron 60 libras y consiguieron 60 libras", dijo el hombre al depositar todo el sencillo ante la atónita mirada del cajero. "Es una regla ridícula diseñada para castigar a las familias de clase trabajadora", dijo a Forbes al pagar penique a penique la multa.



Sin embargo, el no hacerlo podría haber tenido consecuencias insospechadas, como le ocurrió a otro padre de familia que llevó a su hijo a un parque Disney durante el período escolar. Tras recibir la misma multa que Paddy Forbes, se negó a cumplirla y debió invertir cerca de 12 mil libras para oponerse al fallo.



EL MERCURIO / GDA