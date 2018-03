Hijo de Pablo Escobar dice que su padre ‘no murió como todos dicen’

Un archivo familiar nunca antes revelado y documentos desclasificados por la embajada de los Estados Unidos -que pondrían en entredicho la forma y el lugar en el que murió Pablo Escobar-, son algunos de los datos contundentes que, según hijo del capo del Cartel de Medellín, se revelan en el documental ‘Escobar al descubierto', que será estrenado por DMAX este mes de marzo.

“Esto muy probablemente cambie la historia que hasta ahora se ha querido hacer creer como cierta. Él no murió como nos han contado”, dijo Juan Pablo Escobar en entrevista al diario El Mundo.



Para él, es importante aclarar que no se trata de un trabajo que busque la glorificación de su padre, sino un esfuerzo por reafirmar el compromiso con la verdad, pues “no se está contando la verdadera historia de Pablo Escobar”.



“Parece que el único responsable de la violencia era Escobar. Tenía una gran cuota de responsabilidad, pero no al 100%”, añadió.



Entre los temas mencionados por el hijo de Escobar al medio, habló de la hipótesis de que su padre no murió resultado de un operativo policial, el 2 de diciembre de 1993, sino que se habría suicidado. “Me confesó que tenía 15 balas en su pistola y que 14 de ellas irían para sus enemigos y la última, para él. Nunca utilizó el teléfono en la clandestinidad. Pero el día que murió lo usó más de siete veces a sabiendas de que su llamada iba a ser rastreada. Esto implica un deseo de dejarse encontrar a propósito”, contó al medio español.



Agregó que ha hablado con médicos forenses que aseguraron que habían sido amenazados por el Estado colombiano para que cambiaran la autopsia y que en el cuerpo del capo se habían visto signos de suicidio.



“Cuando una persona se suicida, queda pólvora en la piel, ante la proximidad del arma. Esto no sucede cuando el tiro te lo pega alguien desde lejos. Hay documentos clasificados que demuestran que la Policía Nacional de Colombia no está diciendo la verdad sobre los hechos”, mencionó.

El hombre, que confesó desde los siete años supo que su padre “era un bandido”, insistió en que se considera una persona que cree en la paz, el diálogo y la reconciliación y en que el glamour que le han agregado a la figura de su padre a través de series y películas no coincide con la realidad.



“En la ficción lo muestran escondiéndose en mansiones y, en la realidad, se escondía en pocilgas y en lugares que eran más para los pobres que para los millonarios como él. Se está dando a la juventud las lecciones equivocadas basadas en la visión de un guionista hollywoodiense y no de la realidad”, indicó.

