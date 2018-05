Hija que Jackie Chan rechazó por ser homosexual ahora vive en la calle

Etta Ng, de 18 años, es hija del reconocido actor chino Jackie Chan. Nació de una unión fugaz y extramatrimonial del artista con Elaine Ng Yi- Lei, exseñorita Asia.



Recientemente Etta decidió hacer pública su orientación sexual reconociendo que es lesbiana y que mantiene una relación amorosa con la 'instagramer' Andi Autumn.

Según un video publicado en YouTube, en el que se ve a la hija del actor junto a su novia, esta noticia ha generado el rechazo por parte de sus padres y los declaró homofóbicos afirmando que por este motivo tuvo que salir de su casa y que "básicamente está durmiendo bajo un puente" junto a su novia.



"Hemos ido al hospital, a los bancos de alimentos, a refugios comunitarios LGTBQ y a nadie le importa. Es por eso por lo que estamos haciendo este video, porque no sabemos qué hacer", declaran.

Por su parte, Andi Autumn agradeció por la repercusión que este video y otras publicaciones de la pareja han tenido en redes sociales. En su Instagram (@andiautumn), por ejemplo, reúne un poco más de 115.000 seguidores.

Cabe anotar que la relación de Etta Ng con su padre no es la más cordial. De hecho, según publica EL PAÍS de España, en el año 2015 ella misma declaró que a Chan no lo considera su padre. "No es mi padre, no siento ningún tipo de cariño por él. Es mi padre biológico pero no forma parte de mi vida", cita el diario español.



