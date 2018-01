Giro de 180 grados / El lenguaje en el tiempo

“Alejandra estudió Administración y Finanzas y su carrera dio un giro de 360° cuando un profesor de la carrera la animó a presentarse a un casting de RCN" (MSN).

Tres acotaciones: La primera, que casting se puede escribir en español, castin, o traducir, audición; la segunda, que después de “Finanzas” hay que marcar coma, pues lo que sigue no son elementos enumerativos, sino otra frase con sujeto, verbo y complemento propios, y lo tercero, que “un giro de 360°” no significa un cambio, como se quiere expresar en esta nota, sino volver a quedar en la misma situación, pues un giro de 360° es una vuelta completa. Para indicar cambio radical se usa la expresión “giro de 180°”, con el que se queda en la posición diametralmente opuesta a la original.

El error es frecuente, como se ve en estas otras citas: “Pese a que su vida dio un giro de 360 grados, Helio Hurtado y su familia no se rindieron, y en el proceso de recuperación quiso retomar el arte” (El Espectador), “Pero la vida le dio a Helmer un giro de 360 grados, cuando hace tres años adquirió una enfermedad de origen profesional” (La Nación). No faltan en la prensa, por supuesto, ejemplos de la expresión correcta: “Una nueva decisión judicial dio un giro de 180 grados al proceso de revocatoria del alcalde de Barrancabermeja” (Vanguardia Liberal), “Recordó emocionada historias de varias personas alfabetizadas, cuyas vidas dieron un giro de 180 grados” (El País, Cali), “Pleito de Ecopetrol da giro de 180 grados” (EL TIEMPO).



Blablablá

El columnista Cristian Valencia escribe “La meta debe ser crecer cuatro o cinco y bla-bla-bla”, y su compañero de página Óscar Domínguez, “El paciente podrá exigirle que borre tanto blablablá”. El lector se habrá preguntado cuál de las dos formas es la correcta, ¿bla-bla-bla o blablablá? El Diccionario de la lengua española, 2014, registra la dos, para significar “discurso vacío de contenido”, pero da preferencia a la opción sin guiones, blablablá.



Gazapos

“Tanto buscar la felicidad en todas partes, y al final estaba dentro tuyo” (Gaturro). Mejor: “… y al final estaba dentro de ti”.

“Él me dijo que de niño no conoció la televisión, ni el nylon…” (Mafalda). Mejor: “… ni el nailon”.

“Dossier para problematizar el estado de las cosas” (Arcadia). Mejor: “Dosier...”.

“Rodrigo Londoño lanzó su campaña presidencial en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá”. Mejor: “… Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá”.

“Esos jóvenes tuvieron

que probar que tenían menos de 31 años en 2012, cuando el expresidente Barack Obama proclamó el programa”. Mejor: “… cuando el entonces presidente Barack Obama proclamó…”.



Fernando Ávila

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52