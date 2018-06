Un sueño publicitario que se inició como una tesis de grado

Lo que comenzó como una idea de tesis de grado de la carrera de Publicidad, de la caldense Germania Gómez, hoy es la empresa Ideamos, que celebra 35 años dedicados a esta industria creativa.



Su fundadora cuenta que en el fondo su deseo siempre fue el de mandar. Luego de ser la menor de 14 hermanos, como típica familia de zona cafetera, y de recibir órdenes de todo el mundo, Germania creció con ese sentimiento interno de rebeldía y de algún día ser la que daba las órdenes.

Y lo logró. La ejecutiva cuenta que su inspiración inicial para ingresar a este mundo fue el papá de un novio de juventud al que ella admiraba y que era director de la entonces Inravisión.



“Entonces se me metió en la mente que iba a ser una publicista porque yo iba a mandar. Era muy buena relacionista pública. Siempre he sido más comercial”, dice entre risas, con su acento paisa.



Con un primer empujón económico de su familia, cuando se graduó de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Gómez abrió una pequeña oficina y contrató a un compañero que le ayudaba con los artes. “Nadie creía en mí porque yo todavía me hacía moñitos”, cuenta.



Por eso, dice que solo conseguía unas cuentas “chiquitas” de clientes que le apostaron a su sueño. El inicio no fue fácil. Hasta su familia dudaba de que el proyecto empresarial prosperara.



“Mi familia lo veía como un juego y me decían que eso qué iba a arrancar, si la gente que tenía agencias de publicidad debía estar muy bien relacionada”, cuenta Gómez.



La empresaria cuenta que su primer cliente fue un señor que tenía una cadena de almacenes que se llamaba Pantalones al Día, al que los usuarios iban en la mañana, les tomaban sus medidas y en la tarde ya les tenían su pantalón listo. “Y este señor me pautó una página completa en EL TIEMPO. Cuando yo veía esa página sentía una felicidad indescriptible”, anota la publicista.

Con los años, el portafolio de clientes se fue robusteciendo con universidades hasta llegar a tener reconocidas marcas de grandes superficies, relojes y artículos de lujo.



Al hablar de la filosofía de su empresa, Germania la define como “un acompañamiento con un muy buen servicio al cliente, siendo partner con los medios, y que todos vayan de la mano”.



En estos 35 años, la publicista exhibe con honor todos los premios que recibió de esta casa editorial y de otros medios, en sus diferentes plataformas de contenido, por su liderazgo en el sector.



Y como muchos de los sectores económicos que están viviendo un momento particular, Gómez es consciente del replanteamiento y los desafíos que enfrenta la publicidad, de cara a las nuevas realidades informativas y tecnológicas.



“La competencia es brava. Las multinacionales se han metido muy fuerte en Colombia y están acabando con las centrales nacionales; y el ambiente en internet está fuerte”, dice.



Anota que la estrategia publicitaria hoy se enfoca cada vez más en productos basados en contenido, más allá de limitarse a los avisos. En eso destaca el papel protagónico que juegan los medios de comunicación.



Sin embargo, agrega que las agencias cada día se enfrentan a los retos de cómo llegarles, por ejemplo, a los universitarios, que prácticamente ya no consumen televisión.



