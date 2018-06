Premio Woman Together para dos colombianos

Los diseñadores colombianos Juan Pablo Socarrás y Edgardo Osorio recibieron este miércoles en Nueva York el Premio Women Together, que desde hace 15 años se entregan en el edificio de las Naciones Unidas.

Estos galardones reconocen la labor de hombres y mujeres que, en sus distintas áreas de actuación personal o profesional, son un ejemplo de generosidad y compromiso, y se convierten así en referentes para las generaciones venideras.



Socarrás recibió el suyo como reconocimiento a sus 12 años como diseñador en los cuales ha trabajado con comunidades de artesanos, indígenas, desplazados y víctimas de la violencia, que ha visitado en cada rincón del país. “Este premio me recuerda el refrán que dice “la tercera es la vencida”, porque la primera vez que vine a esta ceremonia fue cuando trabajaba con Artesanías de Colombia.

La segunda vine como invitado a decorar la gala y ahora para aceptar el premio Fashion For Development (Moda para el desarrollo), que me confirma que elegí el camino correcto y que vale la pena soñar”, nos dijo el diseñador desde Nueva York.



En esta misma categoría, pero por su modelo de negocio, fue exaltado Osorio, cartagenero que vive fuera del país desde muy joven, creador de la famosa marca de zapatos Aquazzura, que son usados por famosos como Oprah Winfrey y Sarah Rafferty, quienes llevaban sus modelos en el reciente matrimonio de los duques de Sussex, Harry y Meghan. De hecho, la novia también llevó un par hecho a la medida en la fiesta para celebrar su boda.



La organización Woman Together también premia la trayectoria de empresas y fundaciones que más allá de la búsqueda del beneficio económico, apuestan por el desarrollo sostenible, demostrando un fuerte compromiso con la sociedad. Se reconoce su apoyo decidido a la promoción de la paz, la salud, el desarrollo de la mujer, la lucha contra la pobreza y el impulso a la educación, la conservación del medioambiente, el arte y la cultura.



