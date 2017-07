Fredy Guarín dijo que 'no hubo razón externa' en el fin de su relación

El mismo día en el que James Rodríguez y Daniela Ospina dieron a conocer su separación oficial, Guarín, el también jugador de la selección Colombia, explicó en su cuenta de Instagram las razones por las que se acabó su relación con Andreina Fiallo.

Con una fotografía junto a sus hijos, el futbolista escribió que "no hubo razones externas" para que su relación con la cucuteña se terminara. Aseguró que aunque lucharon por su matrimonio éste “simplemente un día no funcionó más”.



Guarín afirmó estar pendiente de sus hijos, pues ellos son su “motor para seguir”.



En su publicación le dio las gracias a Andreina por ser un buen ejemplo a seguir para sus dos hijos y deseó verla bien.



“Simplemente no éramos las personas para estar juntas, sin embargo volvimos a intentarlo pero definitivamente no funcionó y quiero agradecer a la madre de mis hijos porque aunque no haya funcionado nuestra relación, siempre será la madre de mis hijos y por eso le debo todo el respeto y aprecio”, escribió el jugador.

ELTIEMPO.COM