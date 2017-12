Famosas colombianas muestran sus estrías sin complejos

Algunas famosas colombianas se han mostrado al natural a través de redes sociales, señalan estar orgullosas de su cuerpo y han dejado, en las últimas semanas, mensajes positivos hacia las mujeres y a sus seguidores sobre la importancia de valorarse, aceptarse y rechazar juicios absurdos que circulan en redes sociales.

Una de las primeras en mostrarse orgullosa de su cuerpo fue Elianis Garrido. La también actriz dijo: “Somos las mujeres las que normalmente más nos criticamos, entre nosotras somos realmente crueles y en medio del auge de las redes sociales, el uso de los filtros, los retoques digitales, etc, nos hemos olvidado y hasta hemos vuelto casi que un gran pecado las ‘imperfecciones’ de nuestro cuerpo. Yo misma he tenido mil complejos (aún lucho con varios) pero esto no define ni quién soy, ni qué tan lejos puedo llegar”.

La actriz Valentina Lizcano se sumó a las famosas colombianas que mostraros sus estrías en redes sociales. “Todas estamos cansadas de escondernos, de no aceptarnos y hoy queremos mostrarte a ti que yo también tengo estrías o en este caso los senos caídos”, manifestó.



Lizcano también impulsa en redes sociales la campaña “ya no me da pena mostrar mis estrías”, donde invita a otras mujeres a publicar sus fotos sin complejos.

Como Garrido y Lizcano, otras modelos se han sumado a estas fotografías que las muestra al natural, ellas son Estefanía Borje, Greeicy Rendón, la modelo Yuriko Londoño y Paula Galindo, una youtuber conocida como Pautips.

¿Qué son las estrías?

Estas líneas “son básicamente una ruptura de las fibras de colágeno de la segunda capa de la piel conocida como la dermis debido a un estiramiento excesivo de esta”, explica la médica Claudia González.



La médica González agrega que también puede incidir el aumento o disminución de peso y el empezar a hacer abruptamente ejercicios que requieran un sobreestiramiento de la piel, o incluso enfermedades endocrinas, “factores emocionales como el estrés también pueden propiciar que estas aparezcan”.



Cabe señalar que, de acuerdo con la médica González, hay áreas particulares donde aparecen las estrías, pero depende de las circunstancias particulares de cada persona.



De un lado, las mujeres embarazadas las presentan en el abdomen, debido a que la piel se estira. En tanto, las adolescentes las pueden tener en el busto o en los muslos teniendo en cuenta que pasan por un proceso de crecimiento.



ELTIEMPO.COM