Vea cómo cambia la belleza de mujeres en distintas partes del mundo

Cortesía: The Atlas of Beauty / Mihaela Noroc

La fotógrafa rumana Mihaela Noroc publicó 'The Atlas of The Beauty', que en español significa el Atlas de la belleza, una recopilación de retratos que ha realizado de mujeres a lo largo de sus viajes por el mundo. En esta foto se destaca la valentía de estas bomberas que arriesgan su vida por los demás en México.