Famosas que dicen ser pansexuales

Eduardo Munoz / Reuters

La actriz Shailene Woodley, conocida por su papel en la película 'Divergente', también dijo ser pansexual. En una entrevista con la revista 'The Hollywood Reporter' afirmó que sus relaciones no las basaba según el sexo o género de la persona con la que está. "Me enamoro de los humanos basándome en quiénes son, no en lo que hacen o en cuál es su sexo", aseguró.