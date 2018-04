Rachel Weisz y otras famosas que tuvieron hijos después de los 40 años

Martin Schutt / AFP

La superestrella Celine Dion tuvo a sus hijos gemelos, Nelson y Eddy, con su ahora ex marido René Angélil en 2010, cuando tenía 42 años. La cantante responsable del éxito 'My heart will go on' reveló que se sometió a tratamientos de fertilización in vitro seis veces para quedar embarazada.