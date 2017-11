Expopet 2017, la feria para las mascotas

Todo lo que tiene que ver con el mundo de las mascotas estará a disposición de todos en Expopet 2017, que cada año toma más fuerza. Serán cuatro días, del 23 al 26 de noviembre, donde estarán, en un mismo espacio, más de 190 expositores encargados de mostrar las novedades del sector.



Aves, perros, gatos, peces, hámsters, entre otros, serán protagonistas. Habrá actividades académicas, una gran muestra comercial, pistas de juzgamiento y la presencia de más de 4.000 animales de compañía en exhibición y competencias.

“Cada año fortalecemos este espacio y logramos poco a poco consolidar a Expopet como la plataforma ideal de negocios y concientización de la tenencia responsable de mascotas”, explicó Andrés Vargas, jefe de Proyecto de la feria.

Temas como la coterapet, terapia con animales; grooming show, un espacio dedicado a la estética canina; exhibición de gatos y peces, concursos de adiestramiento y obediencia estarán en la agenda. Otra de las actividades es el IV Campeonato de Canicross por Relevos, que reúne a los amantes del deporte y los perros.

Coterapet

La psicóloga Magda León y su esposo, el biólogo Andrés Piñeros, quien adiestra animales, son los fundadores de la Pet House, un proyecto en el que trabajan con perros entrenados para apoyar procesos educativos con niños y adultos, y también con personas con problemas emocionales o de aprendizaje, tanto en consulta privada como en colegios, clínicas, casas de adultos mayores o de familia.



“Lo primero es reunirse con los interesados y de allí desarrollar un programa especial para la necesidad de cada uno”, explica Magda León. “Una vez tenemos un diagnóstico y sabemos la problemática preparamos un programa con los animales que se ajusten a lo que se busca lograr”, dice la psicóloga.



Estos programas son gratuitos, el único requisito es que la entidad interesada recoja y lleve a los terapeutas y sus animales. También trabajan con voluntarios que incluyen en las terapias.



En Expopet tendrán un stand y una tarima para explicarle a la gente su trabajo y atraer voluntarios.

Comunicación animal

La odontóloga Lina Lamos comenzó a comunicarse con los animales en un momento doloroso de su vida. “Vivía en España y me acababa de separar. Mi caballo me empezó a hablar, a comunicarse y yo empecé a investigar el tema. Fue una búsqueda personal”, cuenta Lamos. Ya con la inquietud, se contactó con Olga Porqueras, española pionera en comunicación animal, para aprender sobre este tipo de terapia de doble vía: esto es sanador tanto para las personas como para los animales.



“Ellos no hablan en español o francés, no se comunican con palabras. Es un idioma universal, entre las almas de dos seres; ellos transmiten todo tipo de sensaciones, imágenes, olores, dolores, utilizan todos los sentidos para expresarse”, asegura Lamos, que se dedica profesionalmente a esto.



Para esta experta, este tipo de terapia no reemplaza ni a los médicos ni a los veterinarios y etólogos.



En Expopet, Lamos está invitada por la revista Vida felina y canina a dictar dos charlas sobre el tema.



CECILIA MONTOYA U.

cecmon@eltiempo.com