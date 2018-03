'Hoy estaría preso': excoristas hablan sobre Julio Iglesias

Las 'Trillizas de Oro' fueron conductoras de televisión argentinas bastante aclamadas en su juventud. Sin embargo, en algún momento se embarcaron a Latinoamérica y Europa siendo coristas de Julio Iglesias, el cantante español. Ciertos sucesos ocurridos con el cantante entre 1978 y 1979, fueron revelados por las mujeres.

María Laura, María Emilia y María Eugenia, las 3 Marías de apellido Fernández, concedieron una entrevista en el programa radial argentino ‘Falta de Respeto’ donde aseguraron, en medio de la recopilación de anécdotas y relatos, que Julio Iglesias hoy estaría preso. “No solamente se le acercaban, o él se acercaba a mujeres, sino que las tocaba. Les daba besos en la boca a todas. Hoy, estaría en cadena perpetua”, afirmó María Eugenia sobre la relación de Julio con sus fans.



Sin embargo, María Eugenia aclaró que eran otros tiempos, con otros códigos de conducta. “Era un maestro. Este señor sigue siendo un genio”, dijo María Emilia, otra de las Fernández, a los micrófonos del programa.

Las Trillizas fueron consultadas sobre el comportamiento de Julio Iglesias con ellas, quizá si repetía la conducta que tenía con sus fans con su personal de trabajo cuando se ‘cerraba el telón’. “Nunca pudo porque estábamos rodeadas por mamá, papá, nuestro representante; pobre tipo, no podía ni mirarnos. Teníamos 18 y el 37”, expresaron las entrevistadas.



Según reveló María Emilia, no siempre era Julio Iglesias quien buscaba a sus fans. "Algunas golpeaban la puerta de la habitación de Julio y preguntaban ‘¿Ya terminaste? Me toca a mí’. No podemos dar nombres, porque todas siguen vivas”, aseguró.



La gira con Julio Iglesias es recordada por el salto que brindó para 'Las Trillizas de Oro'. Su reconocimiento les permitió hacerse un espacio en el mundo del espectáculo latinoamericano. A finales del siglo pasado, se hablaba constantemente de María Laura, María Emilia y María Eugenia Fernández por su talento frente a cámara y su melodiosa voz.



