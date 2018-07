Estaba estudiando y se encontró una invitación a salir muy original

Muy anticuadas quedaron algunas propuestas románticas como los ramos de flores, las cajas con bombones de chocolate o las cartas. En el siglo XXI son cada vez más originales las ideas para conquistar a una persona. Incluso, hasta para invitarlas a salir. Y ejemplo de ello es la historia entre dos alumnos universitarios.

"Situación: leyendo resúmenes que me pasó un compañero en medio de una crisis pre parcial, hasta que...", escribió María Del Mar en su cuenta de twitter (@MaruDemele) para compartir la original modalidad de un compañero de su clase de derecho en la universidad para invitarla a salir. ¿En qué consistía la propuesta? Él le prestó a ella sus resúmenes para un parcial, pero con una sorpresa: una nota secreta en medio de los textos de estudio.

Situación: leyendo resúmenes que me paso un compañero en medio de una crisis pre parcial

HASTA QUE pic.twitter.com/X2rqZSgF3v — MDMD (@MaruDamele) 3 de julio de 2018

El pasaje 'editado' del resumen dice lo siguiente:



"Confesión oculta para María Del Mar: voy a tratar de ser lo más educado y sincero posible, la verdad es que me parecés un mina (mujer) hermosa por donde te mire, y me gustaría que me des la oportunidad de quizás algún día poder salir, conocernos y pasar un rato. No quiero que pienses que soy un desubicado por mandarte esto jaja, pero la verdad es que me gustaría salir con vos, por lo menos para ver qué pasa. El no ya lo tengo y decidí tirarme a la pileta (piscina), decisión arriesgada y un tanto cursi puede ser, porque por esto me podés descansar hasta que terminemos la carrera aprox., pero el que no arriesga no gana. Si es un no, obviamente lo voy a respetar porque soy un caballero, pero si es un sí, da por sentado que no te vas a arrepentir. Después de todo es salir a tomar algo. Final del comunicado".



La publicación se viralizó rápidamente en Twitter y el joven alumno recibió el apoyo de muchos usuarios por su gesto "tierno", "cursi" y hasta "maravilloso". La mayoría de ellos estuvo a la expectativa de saber qué le respondió María del Mar al chico que la invitó a salir.

QUE LE DIJO, QUE PASÓ, QUE CUENTEEEEE — Miqueas Mouesca (@Mike_asdasda) 4 de julio de 2018

En entrevista con el medio argentino Infobae, María del Mar dijo que cuando publicó la foto del resumen no pretendía que el tuit, que ya supera los 13.000 retuits y los 78.000 'me gusta', se volviera viral. "Se me fue de las manos. Yo lo compartí en mi Twitter personal, que no tiene muchos seguidores", dijo. "Lo hice porque me pareció algo lindo y dulce, pero jamás pensé que se iba a viralizar así. No lo hice ni para humillarlo ni para reírme de él; sólo porque me pareció muy tierno".



"Por suerte hablé con él y nos dio gracia todo lo que pasó", añadió. También le respondió a ese medio sobre lo que todos los usuarios estaban esperando: "Ya le di mi respuesta (al chico sobre si salir con él o no), pero sólo él lo va a saber".



LA NACIÓN / ARGENTINA

(GDA)