¿Qué anda mal entre la reina Letizia y la reina Sofía?

Con el video que se difundió por redes sociales a comienzos de este mes, en el cual se ve a la Reina Letizia interponerse entre una foto de doña Sofía con sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, empezaron los rumores de una relación familiar compleja dentro de la realeza española.



Letizia Ortiz Rocasolano, periodista, divorciada, de simpatía republicana, nieta de taxista e hija de madre sindicalista, llegó a la casa real en mayo de 2004, al casarse con el entonces heredero al trono Felipe de Borbón, por entonces de 35 años. Un soltero al que le costaba encontrar una novia que aprobara su familia, que ya le había rechazado dos relaciones. Una reina con el peso de proyectar la imagen de una realeza moderna, alejada de los escándalos del pasado.

Por lo tanto a primera vista se presume que el incidente no fue otra cosa que un intento de Letizia por desmarca a su familia de los antecesores del trono.



También, se insinúa, de acuerdo con la prensa española, que la reina estaría intentando controlar la exposición pública de sus hijas. Por ende resulta inconcebible que alguien sugiera el menor gesto para las menores sin su aprobación.



Sin embargo, un sector defensor del trono cree que por tratarse de una plebeya, el asunto no va más allá de un acto descortés, esto por “el carácter maleducado y mandón de la reina”, afirman contradictores de Letizia.

Lo cierto es que gran cantidad de españoles están en contra de Letizia, quien no está acostumbrada a recibir chiflidos y abucheos. Por esto se ha visto a la reina bastante desolada y preocupada, según informó el diario 'El Mundo'.



El hecho no deja de extrañar pues las reinas, Sofía y Letizia, siempre se habían tratado con profunda cercanía en eventos públicos.



El ejemplo es la reunión del comité español de Unicef en 2015 donde Letizia agradeció "de forma especial" a su "suegra" por haber dedicado "una vida entera al bienestar de los niños".



La madre del Rey agradeció "un premio tan especial de manos de la Reina" y, dirigiéndose a Letizia, señaló: "Ahora eres tú quien continúas con el trabajo que tanto me ha ilusionado. Te deseo lo mejor en esta maravillosa labor". Letizia también ha homenajeado a su predecesora usando vestidos icónicos de su colección y joyas en muchas ocasiones.

Por último, se habla de las tensiones con las hermanas del príncipe Felipe VI, las tensiones con relación a la crianza de la princesa Leonor y la Infanta Sofía, además, del exigente cuidado de la familia real que mantiene Letizia, como confirmó una amiga íntima de la reina.



ELTIEMPO.COM

CON INFORMACIÓN DE LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA