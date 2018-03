La Gorda Fabiola presenta mejoría aunque sigue delicada de salud

Según se dio a conocer, este viernes ha estado mejor y su esposo, el humorista Polilla, manifestó en Instagram: "Amigos me llamaron de la clínica que me fuera urgente para allá, porque necesitaran que viera lo que allí sucedía. Cuando abrí la puerta no podía creerlo, mis ojos se llenaron de lágrimas cuando veo a mi Gordis , casi sentada, con el rostro rozagante, una sonrisa en los labios, que me dijo “hola papi”… Sin respirador, con su brazo izquierdo sin cables ni nada, y preguntándome cómo va todo. No podía creerlo. Los médicos y las enfermeras están también aterrados con lo que sucedió hoy, amigos".

Su esposo Polilla y los tres hijos de la comediante nacida en Santa Marta hace 54 años, dos de ellos de su primer matrimonio y uno con Polilla, siguen esperando su total recuperación.



Según información de ‘RCN Radio’ del jueves primero de marzo, la comediante “se encontraba en una habitación aislada y conectada a una sonda especial que la mantenía hidratada para evitar una mayor descompensación, pues su cuerpo no estaba recibiendo las proteínas y vitaminas de los alimentos, razón por la cual tuvo que ser internada de emergencia”.



Tanto su familia, como los muchos seguidores de Fabiola Posada, piden por su recuperación.



El hijo de la pareja, Nelson Polanía Posada, también alentó a su mamá con un mensaje a través de Instagram.



“Mamá, eres una luchadora. Eres una mujer de la cual me siento muy orgulloso. Eres una mujer que ha pasado por mucho, pero que nunca se rinde. Eres muy fuerte y sé que saldrás adelante”, dijo el joven.



Polanía Posada indicó que cada día cuando la visita en la clínica nota una evolución

pequeña. “Cada día que te veo, te admiro desde lo profundo de mi corazón. Por ello, te digo una y otra vez que no te rindas: lucha porque aún quedan muchas cosas por vivir. Te amo mamá, mejórate muy pronto”, agregó.

Fabiola Posada es conocida por su trayectoria como humorista de más de 30 años en el programa ‘Sábados Felices’, además incursionó en la política y llegó a ser concejala de Bogotá en 2002.



En los últimos años, con su esposo ‘Polilla’, ha participado en producciones cinematográficas.



No es la primera vez que Posada atraviesa dificultades en su salud, en 2014 estuvo internada tras sufrir un infarto y en 2016 padeció una falla renal.



ELTIEMPO.COM