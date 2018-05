¿Qué sigue ahora para Sebastián Yatra?

¿De dónde apareció usted? Se lo pregunto por que está claro que lo espera un lugar entre las grandes ligas de la canción latina…



(Ríe). Toda mi familia es paisa. Comencé a cantar a los 12 años. Nací en Medellín, a los 3 años me fui a vivir a Cartagena y después a Miami, durante quince años. Ahora vivo en Bogotá. Eso explica por qué tengo el acento ahí como mezclado extrañamente.

¿Siempre ha cantado?



Al principio hacía obras de teatro en el colegio. Realmente la razón por la cual comencé a actuar es porque vi que todas las niñas lindas estaban aficionadas. Alguna vez me dieron, gracias a Dios, el papel principal, y tuve que actuar una escena de besos. Quedé muy contento.



Pero ahí mismo me di cuenta, a los 12 años, de que lo que amaba era la música, cantar, y me metí a clases para mejorar mucho mi voz, mi técnica. Y entonces empecé a escribir diferente música, con muchos productores, y a tocar muchas puertas.



¿Sus papás aceptaron sin discusión que se dedicara a cantar y a componer?



Pues si le digo la verdad, mi abuelo y mi papá querían que yo estudiara derecho o que fuera empresario como ellos. Para darles gusto me matriculé en emprendimiento en el Babson College. Solo estuve seis meses, fue más como por vivir la experiencia, porque sabía que iba a regresar a dedicarme a la música.

Todo eso al principio no fue fácil para mi papá, pero mi mamá siempre fue mi mano derecha y hemos sido cómplices en esto desde el día cero FACEBOOK

TWITTER

Todo eso al principio no fue fácil para mi papá, pero mi mamá siempre fue mi mano derecha y hemos sido cómplices en esto desde el día cero. Ella ha creído más en mí que yo. Es como la razón principal por la cual estoy acá, sacando este sueño adelante, que es el sueño de los dos.



¿De dónde sale el Yatra? Porque su nombre verdadero es Sebastián Obando...



Sí, Sebastián Obando Giraldo. Yatra en hindú significa ‘viaje sagrado’ a lo divino, al amor, a la paz, a la armonía, y es una peregrinación que hacen muchas personas en la India, se van por lo menos una vez en la vida como a un templo, a un lugar donde encuentran esa paz, y entonces me gustaba mucho como sonaba, y el significado.



Funciona en inglés, en español, y es diferente, porque uno busca Sebastián Obando en YouTube, en Google y encuentra un montón de criminales, (risas) y por eso era más fácil buscarlo por Yatra.



El Sebastián Yatra que veníamos viendo sentado en el jurado de ‘La voz kids’ es absolutamente fascinante. Hace travesuras, muestra un gran corazón, una gran ternura hacia los niños que concursan en el programa. Bastante completo, para tener solo 23 años, mientras Cepeda y Fanny Lu, que también lo hacen excelentemente, son cuarentones…



Yo creo que siempre hace falta más recorrido y quedan muchas cosas por mejorar y aprender. Pero sí me siento en un momento muy bueno espiritualmente.



‘La voz kids’ tiene una calidad muy por encima de la que estamos acostumbrados a ver en los programas concurso de Colombia. Y sé que también gusta mucho por fuera…



Pues para que vea, me impresiona que cuando voy a otros países, la gente me habla de este programa, que está traspasando fronteras. Entonces yo estoy feliz en este momento de mi vida, tengo mucha paz, tengo a Dios supercerquita en mi corazón, estoy tratando de hacer las cosas bien, de que cada canción lleve un buen mensaje, en cada letra, en cada acto. Y estoy llevando todo día a día, a ver qué va a pasar.



Concretamente, ¿cuál ha sido su ‘clic’ con los niños del programa?



A los niños les puedo dar un ejemplo bacano de hacer las cosas con amor, por las razones correctas, respetando siempre a las mujeres en las canciones, y respetándose además los unos a los otros. A los niños hay que fomentarles la autoestima para que no ganar un concurso no los frustre.



Quiero que estos niños sientan que tienen con qué salir adelante no solo profesional, sino emocionalmente, que sean personas con buenas bases, seguras, que tengan un corazón que pueda resistir la adversidad y que crean en este país para que lo vuelvan cada vez mejor.



¿Cómo hacen para que los niños que van descartando en el programa no salgan destrozados? Muchos de ellos son pequeños genios, pero a esas edades no es fácil aceptar la adversidad…



Yo pensé que eso iba a ser un tema más complicado, y los niños me dieron la sorpresa porque ellos ya vienen como con ese chip positivo de que “todos somos ganadores”, de que “perder es ganar también”, de que quieren que al compañero que pase a la final le vaya muy bien. A mí me sorprendió sobre todo un niño de mi equipo que se llama David Tarapues, de Cumbal, Nariño, que es el más chiquitico y llegó a semifinales.



Para mí fue un momento muy difícil tener que escoger entre David, Robert Farid y Juanse Laverde, y al final me decidí por la voz de Juanse, pero para David era como si él hubiera ganado, como si él hubiera pasado a la final, era feliz, con una sonrisa de oreja a oreja.



David también tenía una característica que a mí me parece muy simpática, y es que habla todavía a media lengua, pero las canciones las canta perfectas…



(Risas). Sí, las canciones las cantó perfectas.



¿Los papás entienden tan bien como sus hijos cuando no clasifican, o ponen más pereque?



Yo creo que los niños les están enseñando mucho a los papás a entender esto. Son los que los calman y les dan esa tranquilidad.



¿Qué sigue para un niño después de ganar este concurso tan difícil?



Se abren muchas puertas. Ya son niños que están bajo la luz pública y es solamente el comienzo de una carrera. Si realmente ese niño quiere que esto perdure y que sea una carrera que siga en ascenso, tiene que seguir luchando muy fuerte.



Tengo un plan con los niños de mi equipo de ayudarlos mucho, sobre todo para que se sigan educando como cantantes, como músicos, para que sus carreras lleguen mucho más allá de este programa, si de verdad quieren irse de frente a cumplir ese sueño.



(A la hora de hacer esta entrevista no conocemos al nuevo ganador de ‘La voz kids’). ¿Una apuesta? ¿Jorge, Juanse o Carlos Mario?



Juanse. Yo voy con mi equipo, con mi niño: Juanse. (Y efectivamente, ganó Juanse).



Difícil elección. Porque Jorge, por ejemplo, tiene por delante una hermosa carrera en la música lírica y Carlos Mario, un niño de Tumaco que ha conquistado el corazón de todos, parece que hubiera nacido en el escenario con esa hermosa sonrisa que nos sacó lágrimas a todos…



Los tres son prodigiosos, cada uno en su campo porque son estilos muy distintos. Carlos Mario canta salsa y todo lo tropical, lo hace muy bien, es un niño superhistriónico. Jorgito me parece brutal porque él está cantando música lírica, y en las semifinales hizo una presentación del Ave María, que nos dejó a todos boquiabiertos.



Parece como si entre ustedes los jurados, Fanny Lu, Cepeda y Yatra, existiera una gran amistad. ¿De verdad fue así? ¿No existen los celos?



Nos hicimos muy amigos. Fue muy bonito. Yo arranqué con muchos nervios, sabía que esta era la oportunidad más grande que había tenido en mi vida, estar al lado de Fanny y Cepeda, que tienen toda la experiencia del mundo. Entonces tocaba trabajarle a esa química, que es la que le da el ritmo al equipo del programa.



Si la gente ve que no hay como esa chispa entre los tres, se pierde el enganche. Yo, en particular, soy bien burletero y estoy todo el día haciendo chistes con mi humor negro, y Cepeda también tiene el suyo delirante. Fanny también nos acompaña ahí con el humor. Eso nos unió mucho.



¿Cuál fue el momento más difícil del concurso?



Ir descartando a los niños.



A sus admiradoras (y admiradores) les priva como se viste Yatra. Nos acostumbró a unas pintas increíbles, fuera de todo lo convencional. ¿Quién lo asesora, que refleja tan bien su personalidad?



A mí me viste Malú Martínez, esposa de mi mánager, Roberto. Ella me conoce muy bien mis gustos, y yo me pongo lo que me diga. Confío plenamente en su estilo y me siento muy cómodo con esta ropa.



¿Podemos decir que es un estilo como ‘hippie chic’?



Más bien como chic relajado… (Risas).



¿Qué sigue para Sebastián Yatra después de ‘La voz kids’? Para un hombre de su talento musical y de su fibra humana, ni el cielo es el límite…



Muchas gracias por esas palabras. Para mí viene mucho trabajo. Finalizada La voz kids salgo ya de gira de promoción de mi primer álbum, Mantra, en conciertos por Europa, por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, y va a ser un año de mucha nueva música.



Es una recopilación de todos los momentos de mi vida, por todo lo que he pasado, y están las canciones que me han marcado y me han llevado a ser el artista que soy hoy día, como Magdalena. Una canción muy especial dedicada a Magdalena Andrade, la hija de mi mánager, Roberto, y de Malú, que ya no está con nosotros.



¿Y todas las canciones de este álbum están compuestas por usted?



Metí mano en la composición de todas las canciones, hay unas que he escrito yo solo, otras con ayuda de más personas. Entonces hay compositores increíbles en el disco, como Nacho, como Dandy, como Andrés Torres, que fueron los productores de Despacito; está también Wisin, hay muchos y grandes productores con los que he tenido la oportunidad de trabajar en este disco. Pero sí, la mayoría de las canciones son escritas por mí.



¿Cuáles serían las cinco canciones con las que uno diría aquí está Sebastián Yatra esencial?



'No hay nadie más', 'Cómo mirarte', 'Robarte un beso', 'Magdalena' y, de pronto, 'Traicionera'.



A los artistas por lo general no les gusta que les pregunten de política, pero yo me voy a atrever. ¿Va a votar en las elecciones presidenciales? ¿Y por quién?



Por supuesto que voy a votar, es un tema que me interesa mucho y sobre todo porque determina el futuro de Colombia. Prefiero no decir el nombre del candidato con el cual estoy de acuerdo en su visión y en lo que quiere para el país.



Pero sí le puedo decir que quiero un país donde cada persona que sea luchadora pueda sacar adelante sus sueños trabajando por ellos. Creo en el emprendimiento, creo en la libertad de expresión y creo que este debe ser un país justo, porque a la justicia le doy la importancia que tiene.



Respeto que no quiera darme el nombre, pero deme una pistica: ¿ese candidato que le gusta tanto es el que va a ganar?



(Risas). Espero que sí. Colombia necesita que gane la persona adecuada en esta vuelta, porque puede determinar mucho nuestro futuro, y yo lo último que quiero es que este país corra el mismo destino que han tenido nuestros hermanos venezolanos.



Yo crecí en Miami, donde todos mis mejores amigos son venezolanos y he visto de primera mano cómo les ha afectado a cada uno de ellos su vida, y eso me duele mucho.



Por último, ¿Yatra está enamorado?



No, no estoy enamorado. En este momento estoy soltero, contento, con mucha paz. Comprometido con mi soltería.



Debe haber mucha mujer interesada de leer esta aclaración en esta entrevista, le advierto. (Risas).



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO@MIsabelRueda