‘Hoy, el mundo es más difícil que hace dos décadas’

De los pocos años en los que Ángela Patricia Janiot (Bucaramanga, 1963) trabajó en Colombia, a finales de los 80, una de las cosas que más extraña es la camaradería que logró con el equipo del noticiero ‘Criptón’, que ella presentaba. “Cuando trabajas los fines de semana, casi que pierdes a tus amigos, así que nosotros en el noticiero éramos nuestro propio grupo de amigos”, dice.

Hace tiempo que no recuerda esos días, pero ahora lo hace en esta entrevista que concedió a EL TIEMPO a propósito de sus 25 años en CNN, la cadena de noticias que catapultó su imagen de presentadora hacia toda América y que la convirtió en una de las más reconocidas periodistas de habla hispana. “Muchos piensan que he trabajado toda la vida en televisión. Resulta que no: mi primer trabajo en medios fue en Caracol Radio, en un programa que se llamaba ‘Pase la tarde’ y que dirigía Jota Mario Valencia”.



Es algo extraño oír su voz sin verla en la pantalla, en un estudio, presentando el noticiero del ‘prime time’ de CNN en Español o entrevistando a un analista o algún líder latinoamericano, como estamos acostumbrados a verla. Ya han pasado casi tres décadas desde que decidió mudarse a Estados Unidos, siguiendo al que hoy es su esposo, una decisión que la llevó primero a trabajar en Univisión Los Ángeles y Univisión Nueva York, para finalmente pasar a la cadena que es su segundo hogar desde 1992.



Hoy, cuando usted recuerda sus primeros días en CNN, ¿es consciente de que ya pasaron 25 años? Es toda una vida en una de las cadenas de noticias más importantes del mundo...



Lo primero que pasa por mi cabeza es que el tiempo se fue volando. Cada vez que lo pienso digo: “¡caramba!”. En este trabajo el tiempo pasa muy rápido porque la mente va a toda velocidad. Si tengo que hacer un balance, debo decir que soy una privilegiada, que he sido testigo de primera fila de acontecimientos que han resumido la historia reciente de nuestro continente. He cumplido mi sueño como periodista de televisión y estoy muy agradecida de que todavía puedo seguir haciendo lo que me gusta.



En estas dos décadas y media, usted ha entrevistado a personajes que han dejado huella en la historia de nuestro continente. ¿Qué personajes la han marcado como periodista?



He tenido muchas entrevistas emblemáticas por su naturaleza y porque generaron noticia y repercusiones. Cada una tuvo sus características especiales que marcaron un periodo importante en mi carrera profesional. Diría que recuerdo mucho mis entrevistas con Augusto Pinochet, Fidel Castro, Bill Clinton, Hugo Chávez, Vicente Fox, Alberto Fujimori, Carlos Menem, Álvaro Uribe, Ernesto Samper...



¿Quién fue el más difícil de entrevistar?



Depende. Diría que Pinochet, porque fue una entrevista muy difícil de conseguir, pero ya haciéndola no podría decir que fue una persona difícil de abordar: contestó todas las preguntas, como buen militar. En ese sentido, tal vez de Fujimori sí puedo decir que fue una persona escurridiza. Era difícil que contestara lo que uno le preguntaba. El resto siempre estuvo muy abierto a responder. Uribe, por ejemplo, cuando lo entrevisté después de su primera elección, contestó las preguntas, pero le molestaron y durante años no me dio una entrevista más. Hasta hace muy poco que ‘hicimos las paces’, o bueno, él las hizo conmigo.



¿Y el más amable de todos?



Diría que Santos y Chávez. Los dos fueron maravillosos. Santos, cada vez que le pido una entrevista, está siempre dispuesto, contesta todos los cuestionamientos sin reparos. A veces se queja y en broma me dice: “usted siempre dándome tan duro”… Y Chávez también: me dio cinco o seis entrevistas, todas en circunstancias muy polémicas. Siempre estuvo dispuesto a contestar y a atender nuestras solicitudes.



¿Y quién le falta por entrevistar, a quién elegiría si pudiera tenerlo al frente ya mismo?



Del mundo, me gustaría entrevistar a Gorbachov porque fue el artífice de un cambio real en la historia y en el mundo. Lo he escuchado y he asistido a algunas de sus conferencias, pero no he podido entrevistarlo. He estado cerca, pero no se ha dado. De Colombia, me encantaría entrevistar a Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez. Ella debe tener historias fascinantes de la que fue su vida con nuestro nobel, no solo en la literatura sino en el mundo de la política. Gabriel García Márquez fue testigo de conversaciones que cambiaron el curso de la historia nuestra y de nuestros países. Mercedes fue una privilegiada y sería maravilloso escucharla.



Y si hablamos de coberturas, ¿cuál fue la más impactante para usted?



Por la naturaleza de la información y porque fue una noticia con una carga muy negativa, los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Me afectó personalmente por el daño y el dolor de la tragedia, que se veía por todos lados. Otras tuve que cubrirlas en vivo desde el estudio, como el rescate de los 33 mineros chilenos en el 2010. Fueron noticias que me llevaron hasta las lágrimas: en el 11 de septiembre, de tristeza, y en el caso de los mineros, de alegría.



Recientemente, CNN en Español fue sacado del aire en Venezuela, una situación a la que EL TIEMPO Televisión también se enfrenta ahora. ¿Cómo ha afectado este veto a la cadena?



Lo lamentamos muchísimo. En Venezuela éramos vistos como uno de los medios a los que aún les quedaba cierta independencia y credibilidad frente al dominio que tiene el Estado sobre muchos medios de comunicación. Hoy, la gente en Venezuela todavía nos puede ver por YouTube y por nuestra página web. Queremos buscar un acercamiento con el Gobierno de Venezuela para poder regresar a los sistemas de cable. Fue un golpe grande para nosotros, para la gente en Venezuela y para el periodismo en América Latina.



Como mujer, como latina y como periodista, ¿qué siente que ha cambiado con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE. UU.?



Para nosotros simplemente ha sido que a las confrontaciones con los gobiernos de turno, ahora se suma otro, pero en inglés. Situaciones así las hemos vivido en la última década con gobiernos de Venezuela, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador. Que sea el caso estadounidense es un fenómeno novedoso, por razones obvias. Creo que sencillamente tenemos que hacer mejor periodismo y hacer ver a los gobiernos que la prensa está ahí para cuestionarlos.



Después de todos estos años pendiente de la política internacional, ¿cómo siente que están las tensiones del mundo en este momento?



Lo veo con gran preocupación. No hay suficientes agencias de inteligencia para prevenir ataques terroristas ni para evitar ciertas acciones. Hablo, por ejemplo, del ataque con armas químicas en Siria, que generó la reacción de Estados Unidos. Este es un mundo confuso porque no hay manera de probar nada. Además, hay muchos precedentes de informaciones falsas, como la invasión a Irak bajo el argumento de que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva, y nunca las encontraron.



El mundo hoy es más difícil que hace dos décadas porque, aparte de las tensiones internacionales, tenemos el ingrediente del terrorismo, que antes era aislado y se ubicaba en zonas puntuales. Hoy lo encontramos en cualquier parte y nos hace a todos vulnerables.



¿Cuál es su visión actual del periodismo? Se habla de nuevos lenguajes, de redes sociales, de noticias falsas… Usted, que fue consejera de CNN, ¿qué lectura hace del panorama de los medios?



El periodismo se ha vuelto cada vez un mayor reto porque tenemos que competir con esa revolución digital y su inmediatez. El desafío está en hacer nuestro trabajo con mayor rigurosidad, especialmente en esta época en la que somos permanentemente confrontados y atacados por el poder a través de estos mecanismos. Eso nos obliga a investigar más, a confrontar la información, a compararla.



Todo esto a la vez nos vuelve más necesarios, porque las audiencias tienden a ser fieles a los medios que les son confiables, que tradicionalmente les han dicho la verdad y han presentado la información de manera balanceada.



¿Cree que el auge del video en internet supone una amenaza para la televisión tal y como la conocemos?



No creo que sea una amenaza que vaya a desequilibrar la hegemonía de la televisión, por lo menos por ahora. Es algo que nos tomamos muy en serio y que seguimos muy de cerca para reinventarnos permanentemente, buscar ese ángulo que no tiene la inmediatez de las redes, que son medios en los que la información es muy corta. Entonces se trata de dar un poco más de contexto.



Decir lo que ya la gente sabe que pasó porque lo vio en su teléfono, con eso no vamos a competir, pero nos obliga a estar siempre a la vanguardia, a buscar un periodismo más ágil, visual y moderno, sin dejar de lado los valores fundamentales del oficio.



El periodismo es un trabajo muy exigente. ¿Hasta qué edad le gustaría trabajar en lo que está haciendo y cómo se proyecta una vez retirada?



Yo todavía tengo mucho entusiasmo para hacer lo que hago. Me encanta contar buenas historias, eso me hace sentir feliz. Y me veo haciéndolo mucho tiempo más. No necesariamente tiene que ser en el formato de noticias, sino en formatos más largos, más de crónica, bien sea en una cadena, en un periódico o en un medio establecido. Me veo haciendo esto por mucho tiempo, no necesariamente en producción o prensa, sino en diferentes formatos. Es lo que me apasiona.



DIEGO ALARCÓN

Redacción Domingo