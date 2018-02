Una tamborera, la reina del Carnaval de Barranquilla

En los Abuchaibe de Barranquilla, Valeria es la cuarta mujer de la familia que es reina del Carnaval. En su página, la actual soberana cuenta que es prima de Lucy Abuchaibe, Brigitte Abuchaibe y Danitza Abuchaibe, soberanas en 1965, 1992 y 1994, respectivamente.



Valeria Abuchaibe Rosales está reinando desde el pasado 14 de julio, cuando fue notificada de que, tras tres años de hacer fila y añorar la designación, era la soberana de este patrimonio inmaterial de la humanidad.

Prácticamente está bailando desde ese día y asistiendo a fiestas, encuentros y eventos. Este año lo empezó en los precarnavales, el 20 de enero pasado recibió las llaves de la ciudad y leyó el bando, rituales de esta celebración que se cumplen cada año, religiosamente.



Este domingo, la reina va a estar muy ocupada. A la 1 p. m. irá a la Gran parada de tradición y folclor y luego continuará en las distintas celebraciones. El martes y solo después de que Joselito se muera en las calles barranquilleras y sea llorado por sus múltiples viudas, podrá quitarse sus vestidos de colores y las flores que han adornado su cabeza.



Pero hay algo más en esta joven de 25 años, arquitecta, que llama la atención: es tamborera y, además, promovió el proyecto 100TeteMásReina, que reconoció a 100 hacedoras y promotoras del Carnaval, y que se articula al Plan Especial de Salvaguarda de la fiesta.



¿Cuál es su primer recuerdo del Carnaval?



Entré a la academia de Julie de Donado desde los dos años a aprender a bailar los ritmos autóctonos y siempre he estado vinculada al Carnaval, desde muy niña hice parte de la fiesta, y la amo.



En el interior del país no se entiende muy bien por qué para muchas barranquilleras es tan importante ser reina del Carnaval. Usted hizo cola durante tres años…



Sí, llevaba tiempo tratando de ser reina y lo conseguí. Este ha sido el mejor año de mi vida, una experiencia inolvidable, estoy muy agradecida con los barranquilleros. Cada vez que llego a algún lugar siento su alegría, que valoran su historia y la tradición de la fiesta. Por eso, se quiere ser la reina.



En su reinado también ha promovido la campaña 100TeteMásReina



Hay un montón de mujeres que le han entregado su vida al Carnaval desde distintos lugares y oficios, y era justo rendirles un reconocimiento. La gente nos apoyó y dividimos esta elección en categorías: diseñadoras, folcloristas, cantadoras, comunicadoras y artesanas. Ellas nos están contando sus historias y haremos un documental para resaltar su trabajo en hacer grande la fiesta. Se merecen este reconocimiento por su pasión y entrega.



Hábleme de ellas



Bueno, todas son muy importantes, pero una de ellas es Esther Hernández, directora de la Danza Congo Alegría, que personifica a Cucarachita Alegría. Ella desde niña se iba sola al Carnaval, se le perdía a la mamá para ir a los desfiles, y le metían unos regaños tremendos. Hoy, en su academia, les enseña a los niños las danzas y ritmos del Carnaval, así como las historias y los personajes. También está Ninfa Barros, la Loca del Carnaval, que hizo parte de la fiesta durante 15 años (según publicaciones, dejó de su personaje tras una promesa que hizo para que su hijo, que se enfermó, no tuviera un mal grave). Y en la Guacherna (el 2 de febrero) les rendimos tributo a las palenqueras, que madrugan, hacen sus dulces y salen con su alegría a resaltar el valor de la mujer costeña.



Y de ahí, me cuenta, le nació una idea, la Palenquella



Sí, y quiero que la Palenquella se convierta en un personaje del Carnaval, para homenajear a estas mujeres.



¿Dónde estaba el día del atentado a la Policía, el pasado 27 de enero?



En mi casa, todavía no había salido, y el Carnaval apoyó y sigue apoyando a la Policía. En la Guacherna la comparsa de la Policía abrió el desfile mientras la gente batía pañuelos blancos. Fue muy doloroso, nosotros nunca habíamos tenido un hecho como este en la ciudad.



¿Qué es para usted Barranquilla?



Todo, amo a Barranquilla. Estudié arquitectura en Bogotá y viajaba los fines de semana porque no podía estar lejos.



¿Las reinas del Carnaval de Barranquilla no se cansan?



Esto es una pasión. El Carnaval tiene que seguir creciendo con su gente y sus cultores, y mi trabajo es ser su reina, ir a los eventos, bailar, estar con la gente.



Usted, además, toca el tambor



Desde hace año y medio hago parte de la Red de Tamboreras de Colombia y me interesa promover que las mujeres toquemos el tambor. Es un instrumento maravilloso, lleno de energía, de gran sentido africano.



