‘No me interesa lo que piensa el público’: David Duchovny

David Duchovny luce cansado. Es una mañana de domingo en Nueva York, y el actor ha llegado a la Cómic Con de la ciudad para enfrentarse a una horda de fanáticos de la serie Los archivos secretos X que esperan impacientes en un enorme salón del centro de convenciones Javits. “Es abrumador”, dice sobre la multitud. “Con el tiempo te acostumbras, pero cuando das un paso atrás y sientes la energía, te vuelve a parecer extraño. A fin de cuentas, me siento agradecido de que a la gente le guste nuestro show. Cuando vengo a eventos como este, trato de conectar a un nivel humano con los fans, pero a veces me doy cuenta de que no quieren que yo sea humano”.

El también escritor y músico de 57 años suele teñir sus comentarios de humor negro y no teme decir groserías para enfatizar un punto. A pesar de que Los archivos secretos X finalizó tras nueve temporadas en televisión en 2002 –y Duchovny había abandonado su rol protagónico después del séptimo ciclo–, el año pasado volvió a ponerse en los zapatos de Fox Mulder, el obsesivo agente del FBI que cree que existe una conspiración para ocultar la existencia de extraterrestres. Este miércoles 3 de enero, FOX estrenará una nueva temporada de 10 episodios, que bien podría ser la última.



Han pasado 25 años desde que la ficción se estrenó por primera vez, y Duchovny admite que nunca pensó que tendría un éxito tan duradero. “Recuerdo que en ese tiempo estaba haciendo otra serie que se llamaba Red Shoe Diaries y sabía que necesitaba mejorar como actor”, comenta sobre el olvidado drama erótico en el que participó entre 1992 y 1996. Entonces apareció el guion de Los archivos secretos X, una serie novedosa para la época, sobre extraterrestres y sucesos inexplicables, que él estaba seguro nadie querría ver. “Era un trabajo para pagar el arriendo. No estaba pensando en mi legado, estaba pensando en comer”, asegura.



Pero la ficción se convirtió en un fenómeno, y aunque Duchovny ha hecho muchas cosas entre tanto –incluyendo la aplaudida serie Californication entre 2007 y 2014–, para algunos siempre será el agente Mulder. Con el tiempo, el personaje se volvió fundamental en su vida. “Soy un poco testarudo. Leo los guiones como están escritos, pero en algún momento decidí que este era mi personaje, yo lo interpreto y soy su dueño, y sé que eso podría ser en mi detrimento o en el de mi trabajo. Pero me atraen los personajes que dicen la verdad sin importar las consecuencias, y siento que la primera vez que hice eso fue con Mulder, así que aprendí algo de él y lo que me gusta interpretar”.

Teorías de conspiración

El contexto de 2017 es muy diferente al de principios de los 90. “Mulder era un tipo que hablaba de conspiraciones y de fakenews. Tu gobierno te miente, el FBI te miente... Entonces era una voz gritando a la nada, nadie le creía. Me interesa ver cómo lo reciben ahora. Es la misma serie, Mulder es el mismo tipo diciendo las mismas cosas, pero ¿tiene el mismo impacto? Es algo que no puedes legislar, al igual que tu legado”, reflexiona.



Aunque asegura que él y Gillian Anderson, que coprotagoniza como la agente Dana Scully, son mejores actores que hace 20 años, y que Chris Carter, el creador de la serie, escribe mejores guiones, explica que jamás daría las razones de por qué la audiencia debe ver Los archivos... “Solía encantarme ver a Arnold Schwarzenegger promover sus películas: iba a programas de TV y decía ‘esta es la mejor película que he hecho’ ”, dice, imitando el famoso acento del austríaco. “Y de verdad le creías, aunque sabías que era una porquería. Me encantaría poder hacer eso, pero no puedo. Solo diré que no estamos tratando de hacer basura, sino un buen show, y espero que lo logremos”.



Asegura que no presta atención a las peticiones de la audiencia. “No quiero ser irrespetuoso, pero no tengo interés en lo que piensa el público. Si empiezo a pensar en esas tonterías, estaría perdido. Como actor constantemente te proteges contra cualquier tipo de inseguridad, y cuando tomas conciencia de que la gente te está viendo, llegan esas inseguridades. ¡De hecho, tendré que olvidarme de esta conversación para cuando vuelva al set!”, asegura.

Un reencuentro esperado por los seguidores

La temporada anterior, que se emitió en el 2016, mostró que Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) estaban separados tras un tormentoso romance que marcó la serie en su emisión original.



Los seguidores del programa de televisión están ansiosos de ver un reencuentro, y Chris Carter, el creador y guionista de la serie, dio pistas de que así será, pero Duchovny es más cauto.



“Los seguidores creen que quieren una escena de sexo, pero les garantizo que en realidad no lo quieren, en especial a la edad que tenemos ahora”, bromea.





Romina Raglianti

El Mercurio - Chile

Twitter: @romirag