'El amor propio es la base sobre la cual reposan los demás amores'

Si hace unos años María Pineda se hubiera conformado con las características que le confería su signo zodiacal (Sagitario), nunca hubiera conocido a Mía Astral. Escéptica ante las predicciones, pero influenciada por el conocimiento astrológico de su abuela, Pineda se dio a la tarea de estudiar los eclipses y, buscando respuestas a eventos desafortunados, se vio envuelta en el apasionante universo de la astrología.

Así, en el 2015, María Pineda vio nacer a su alter ego, Mía Astral, en Twitter. Allí emprendió el reto de utilizar la astrología, mezclada con la cábala (un sistema de consciencia judío que basa su filosofía en ‘recibir para dar’), para explicar a sus seguidores la influencia de los astros en el comportamiento del ser humano.



Nacida en Venezuela, emigró a Miami, donde no pudo ejercer su carrera profesional, la jurisprudencia. En cambio, se dedicó a aconsejar a otros en sus redes sociales a través de la astrología. Hoy es la astróloga latina más famosa del mundo, con más de 830.000 seguidores en Instagram, 129.000 suscriptores en YouTube y una página web que cobra por consultar el horóscopo. También es coach especializada en relaciones; de hecho, su más reciente libro se titula El libro de las relaciones: una guía para amar y no enloquecer en el intento.



Los próximos 23 y 24 de febrero, Astral llega a Cali y Bogotá para presentar ‘Mi locura ama tu locura’, una conferencia-guía sobre la construcción de relaciones sanas donde dejar atrás lo que ella llama la “inconsciencia”.



¿En qué momento el amor se convierte en locura?



Cuando digo ‘mi locura ama tu locura’ es porque, de verdad, mis patrones se enganchan con los patrones de la persona por la que me siento atraída y que se siente atraída por mí. Se llama así porque me di cuenta de que mi pareja tenía mi mismo patrón, pero inverso. Él quería todo compromiso y yo no quería nada. Cuando lo entendí, a nivel de espejo, era porque él era la contraparte de lo que yo tenía. Al enamorarme de él me estaba enamorando de una faceta de mí que no entendía.



¿Por qué nos embarcamos en relaciones tóxicas?



Porque fue lo que vimos, hay una parte de nosotros que cree que es lo normal. Afortunadamente, nuestra conciencia se está despertando, y nos estamos alejando de lo tóxico.

El amor propio es la base sobre la cual reposan todos los demás amores. La autoestima es como una perla, y esa perla está dentro de ti. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo salir de ahí?



Hoy por hoy, nos estamos dando cuenta de que ciertos modelos de relaciones atentan contra nuestro desarrollo y evolución. Por ejemplo, quedarte en una relación solo por preservar la unión familiar no tiene sentido si como mujer no estás cómoda.



Entonces, vas a terapia o consideras la opción de la separación. Y no es que crea que la separación es la solución de todo, existen maneras de despertar y cambiar la dinámica de las relaciones, no solo de pareja sino también de amistad, de madre e hijo, etc.



¿Qué rol juega la autoestima en las parejas?



El amor propio es la base sobre la cual reposan todos los demás amores. La autoestima es como una perla, y esa perla está dentro de ti. Pero todo el condicionamiento que hemos tenido nos ha puesto un montón de capas, y es como sentir que está ahí, pero sin saber llegar a ella.



¿Entonces?



Eso influye en todo. Solo cuando trabajas en conocerte a ti y en tu autoestima, todo lo demás se beneficia.



Teniendo en cuenta lo que le consultan sus seguidores, ¿cuál es su diagnóstico de las parejas de hoy?



La mayoría de la gente que me consulta está entre los 27 y los 50 y tantos, así que son personas que vienen de la programación antigua o están saliendo con otros que también están en esa onda. Es muy común ver a mujeres que no saben manejar la relación con hombres que están tratando de estar en contacto con su energía femenina, que se atreven a expresar vulnerabilidad. Ante casos así, ellas son las primeras en decir ‘no me vengas con eso, tú eres el fuerte, tú eres el duro’. Todo el tiempo esperando que Juan sienta, y cuando Juan siente, ellas dicen ‘no, no me parece, no me gusta’. ¿Cómo son las relaciones en este momento? Estamos en esa línea entre ‘quiero ser consciente, pero no tanto; quiero una relación consciente, pero no dejes de ser el fuerte; quiero una relación consciente, pero no dejes de ser el que provee’.



Usted es especialista en eclipses. ¿Por qué deberíamos prestarles más atención?



Los eclipses se dan en dos momentos del año y son superfascinantes porque es cuando, desde nuestro punto de vista, estamos alineados con la Luna y con el Sol.



Esto afecta los cuerpos físicos, como la Tierra, con cambios naturales, y al ser humano. Son dos periodos de nueve semanas cada seis meses, en los que pareciera que nos estuvieran halando las orejas para decir: ¿estás haciendo lo que deberías? Es un periodo en el cual conectamos con gente superparticular; nos pasan cosas bien raras, empiezas a sentir sensaciones que no puedes explicar, y, obviamente, es como un alineamiento interno. Son momentos en que tú tomas decisiones, pero no te has dado cuenta. Por eso son importantes, porque tu vida se va definiendo y se va marcando, porque tu carácter se forma en los momentos de decisión.

Las cuatro máscaras que sabotean las relaciones

1. El que lo entrega todo: es el que siente que así va a ser necesitado por la otra parte. Si yo te doy todo y tú no sabes ni mover un dedo sin mi ayuda, obviamente me vas a necesitar y no me vas a dejar. El problema de este patrón es que la persona se anula y nunca descubre quién es.



2. El que no entrega nada: yo puedo tener pareja, pero, como nunca me entrego completa, si él me es infiel, no pasa nada, porque igual yo nunca lo quise completamente.



3. La persona aniñada: piensa que va a encontrar a alguien que hará todo por él/ella. Es la contraparte del que lo entrega todo.



4. La persona balanceada: quiere tener el cuerpo perfecto, la casa arreglada, la ropa planchada, el almuerzo de los niños listo, trabajar y, además, estar de buen humor. Es la que está conteniendo a todo el mundo, pero por dentro es un desastre.

Dónde y cuándo

Cali, 23 de febrero, teatro Jorge Isaacs. 4 p. m. Bogotá, 24 de febrero, Centro de Convenciones Ágora. 4 p. m. www.tuboleta.com



PAULA HERNÁNDEZ

PARA EL TIEMPO