Exclusiva ¡HOLA! Colombia: Falcao García y Lorelei Tarón

Para Lorelei y Falcao la música siempre trae buenas noticias. Hace tres años, cuando comenzó el rodaje del video de la canción ‘No me rendiré’, que la cantante argentina le dedica a su esposo, el 9 del Mónaco, esperaban su segunda hija. Ahora, en el lanzamiento, luego de tres años, celebran la llegada de su tercer bebé.

Seis de la mañana en Mónaco, 12 de la noche en Colombia y en casa de los García Tarón comienza un nuevo día. La madre, esposa y artista está en pie. Lorelei atiende a Dominique que ya va al colegio y la pequeña Desirée, de dos años, quiere los mimos de mamá. Para Falcao el reloj señala también la hora de ir a la Turbie, centro de entrenamiento del AS Mónaco, ubicado en la parte más alta del Principado y antigua cantera ‘Ortelli’. ‘El Tigre’ conduce su carro hasta allí y en medio de una vista espectacular y del viento helado del fin del invierno, salta a la cancha para entrenar. Saluda en francés a sus compañeros y sin clemencia por el clima, comienzan a prepararse para la Liga 1, La Copa de Francia y la Champions League.



Mientras tanto Lorelei está lista para conceder la entrevista y hablar del disco para el que se preparó desde que era una niña. “Estudio música desde los 3 años. Tomaba clases de piano y canto en el conservatorio y en diferentes escuelas. Me formé en canto lírico y como crecí en la Iglesia, participaba siempre en el coro”. A los 17 años la rubia encantadora y de voz dulce se trasladó de Misiones (Argentina) a Buenos Aires, donde estudió en dos universidades al mismo tiempo. “Soñaba con cantar y enseñar, así que en el Conservatorio IUNA me preparé en canto lírico y en la Escuela Berkley estudié jazz. También apliqué para entrar al Teatro Colón pero no pasé la audición”.

En medio de su formación artística, Radamel Falcao anotó un golazo en su corazón. La estrella del River Plate, para ese entonces, apareció en su vida. Con una sonrisa en el rostro, la cantante se devuelve en el tiempo y comienza esta historia en la que música y amor han estado ligados.

'No me rendiré'

-Su familia es de músicos…



-Sí. Javier es tremendo pianista. Mientras yo cantaba, él iba conmigo y un pianito. Componíamos juntos. Nawel, mi hermano menor, es Dj. Rubén, mi papá, toca el saxofón y mi mamá, Graciela, canta.



En medio de ese momento tan difícil de la lesión de Falcao, ¿cuál fue el hecho que la llevó a hacer ‘No me rendiré’?



Cuando ‘Falca’ se lesiona, estaba en el estudio grabando con Alex Campos (su productor) y los músicos. Les pedí que hiciéramos un alto y pusiéramos el partido, pero cuando vimos lo que ocurrió me puse tan mal que no me salía la voz. Me acuerdo que oramos y me fui; Alex me vio llorando y me acompañó en mi tristeza. Un día en Facebook ‘Falca’ escribió: “Tengo una esperanza del tamaño de un grano de mostaza” y él lo leyó y se le ocurrió hacer la canción. Empezó entonces a componer y me pareció bueno porque era decirle a la gente que uno tiene que seguir sin rendirse.



-¿Cómo fueron esos días en su casa?



Muy difíciles. Quería que todo pasara. El día a día se hacía muy largo. Él empezó de cero porque debía aprender a caminar otra vez. Fue duro, pero Dios nos dio las fuerzas y tuvimos grandes aprendizajes.

Falcao, su faceta familiar

Cae la tarde y el hombre de la casa regresa. El entrenamiento ha concluido por ese día y mientras las nenas se disfrazan y se convierten en princesas y cantantes, el futbolista se vuelve papá. Adiós a los guayos; descalzo, el ‘Tigre’ las lleva a cuestas por la sala de la casa. Se divierten entre risas antes de cenar. De repente las niñas lanzan un balón rosado que todo el día ha rodado por los corredores y Falcao, entonces es goleador y arquero, pero ante la inquietud por saber más de ese trabajo discográfico que contiene doce canciones, entre ellas una hecha para las niñas y otra titulada ‘Princesa enamorada’, basada en su historia de amor, en el televisor de la sala, que siempre tiene sintonizados partidos de fútbol, se proyecta el video de ‘No me rendiré’, dirigido por Simón Brand y protagonizado por el 9 de la Selección Colombia.



¿Qué pasó el primer día que escucharon la canción?



-Fue cuando me estaba recuperando de la operación –dice Falcao–. Me impactó porque reflejaba lo que estaba viviendo. Aunque estaba bien y ya había empezado a jugar, me parecía que le faltaba algo a este capítulo de nuestras vidas. Me dio muchísimo ánimo para seguir adelante, buscar ese desenlace y seguir aferrado a la esperanza de Dios, por eso fue que decidimos no terminar el video.

Asintiendo con la cabeza, Lorelei cuenta también que “entre los dos la corregíamos y le hacíamos los arreglos correspondientes”.



¿Es por eso que usted es el protagonista?



-Me incluí ya que era tal cual lo que estaba viviendo, fue de manera natural, no recuerdo que me lo haya pedido ni haber dicho que iba a estar, sino que estuve y ya –confiesa entre risas–.



Entonces el rodaje terminó hace poco…



-Quería lanzar el video mucho antes, pero esperábamos ver cómo surgían las cosas y aunque tres años atrás hicimos las primeras imágenes, hace menos de un mes rodamos el final en Mónaco –cuenta Lorelei–. El principio era la adversidad y el final es el presente.



¿Cómo ve la música de Lorelei?



-He visto su esfuerzo durante el tiempo que hemos estado juntos, ya son casi 10 años que compartimos y conozco su sueño, la preparación, el sacrificio; de alguna manera ha dejado de lado sus prioridades personales por las nuestras y estoy muy satisfecho con este trabajo. Me da muchísimo orgullo que haya hecho una canción para las niñas porque es como si yo también la hubiera escrito. No soy de llorar fácilmente, sino de esconder los sentimientos, pero tengo que reconocer que estas composiciones me tocan y me llegan mucho.

La dulce espera

Lorelei, cuando empezaron a hacer el video vivían un momento muy especial…



-Sí. Tenía cinco meses de embarazo, estaba con Desirée en mi vientre.



¿Por qué no esperaron a que naciera la bebé?



-Teníamos la idea de hacer el video y dije lo hago sí o sí. Sin importar que estuviera embarazada. Teníamos esa oportunidad y no quería esperar nueve meses más. Me parece lindo podérselo mostrar más adelante a mi niña y contarle que estaba en la barriguita.



Ahora que está lanzando el disco está en la misma situación que cuando comenzó el rodaje…



-¡Sí! –Dice Lorelei con sus ojos azules iluminados y feliz–. Tengo la bendición de ser madre por tercera vez y no puedo parar porque estoy embarazada. Es otra coincidencia el lanzamiento y mi estado. No fue planeado, sino que se dio.



El rostro del goleador también evidencia la felicidad, esa que lo delata como padre.



“¡Tengo mucha ilusión! Es tener mayor responsabilidad, pero a su vez es lo mejor que nos puede suceder como familia y sobre todo ahora que las niñas están más grandes y van a entender el proceso de la llegada de un nuevo integrante. Es muy emocionante y poder compartirlo con ellas es más intenso y más fuerte todavía”.



‘No me rendiré’, el primer sencillo del disco homónimo que será lanzado a mitad de año, es la banda sonora de la familia del ‘Tigre’: música para tiempos en los que sale el sol. La entrevista completa y detalles de su vida en el Principado, en la edición de ¡HOLA! Colombia que está en circulación.



Cristina Estupiñán Ch.