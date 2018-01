E. Iglesias y A. Kournikova publican las primeras fotos de sus gemelos

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova publicaron sendas fotografías en las que aparecen con los gemelos que tuvieron a mediados de diciembre pasado en Miami (EE.UU.).

El primero de ellos fue Enrique Iglesias, que publicó en Instagram una fotografía en la que aparece tumbado y mirando de manera dulce a un bebé que duerme acostado a su lado.

My Sunshine Una publicación compartida de Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) el Ene 16, 2018 at 9:39 PST

Una hora más tarde, Kournikova publicó en la misma red social otra fotografía en la que da un beso al otro bebé, quien también nació el pasado 16 de diciembre en Miami, según el portal TMZ.

My Sunshine Una publicación compartida de 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) el Ene 16, 2018 at 10:48 PST

En ambas, la famosa pareja apostó por el mismo mensaje para acompañar la instantánea: "Mi rayo de sol".



El bebé que duerme junto al músico madrileño luce una prenda de una pieza de color gris y blanco y con capucha, al igual que su padre, mientras que la criatura que tiene entre sus manos la extenista tiene una traje similar pero en un gris más oscuro.



Sin embargo, este bebé no aparece con gorro y se puede ver que tiene un fino cabello rubio como el de su madre, aunque no hay forma de adivinar cuál es cuál.



La fotografía de Enrique Iglesias ya recibió más de 450.000 "me gusta" en menos de una hora y no es de extrañar, pues Enrique Iglesias tiene 11,9 millones de seguidores en esta red social, mientras que la de su pareja acumulaba más de 6.000 en solo tres minutos.



Lucy y Nicholas nacieron fruto de un embarazo que pasó totalmente desapercibido para los medios y seguidores de la famosa pareja, por lo que se rumoreó sobre la posibilidad de que Iglesias y Kournikova hubiesen optado por la gestación subrogada.



Al contrario de lo que es casi una tradición en su familia, el músico de "Duele el corazón" optó por no dar la exclusiva de esta noticia a ningún medio especializado y decidió compartir su felicidad con sus seguidores.



La exdeportista y modelo rusa, de 36 años, y el artista español, de 42, mantienen una relación desde 2001, aunque hasta ahora no habían tenido descendencia. Kournikova, nacida en Moscú, se retiró en 2003 tras lograr dos Grand Slam en torneos de dobles, mientras Iglesias mantiene su activa carrera y el pasado viernes estrenó un nuevo tema, "El baño".



Además de esta canción, en la que colabora el artista emergente de "trap" Bad Bunny, el madrileño trabaja ya en su undécimo disco, que tiene previsto publicar este año.



EFE