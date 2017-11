Se crea la primera red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe

Barranquilla fue la sede del Primer Encuentro Internacional de personas afro LGBTI de Latinoamérica. Este evento se realizó con el fin de apoyar la convención contra la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, aprobada en 2013 por la OEA, dado que hasta la fecha solo ha sido ratificada por Costa Rica. Además, el encuentro fue el espacio propicio para crear la primera red Afro LGBTI de América Latina y el Caribe.

El encuentro surgió por la preocupación que genera el hecho de que a la discriminación histórica que han sufrido las comunidades afrodescendientes, se suman otros factores que han derivado en más hechos de exclusión, como la orientación sexual.



Por eso, la organización Caribe Afirmativo de Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Instituto de Raza, Equidad y Derechos Humanos de Estados Unidos convocó a más de 30 líderes de comunidades LGBTI afrodescendientes de Colombia, Brasil, Cuba, Perú, EE.UU y República Dominicana con el fin de articular esfuerzos para el reconocimiento de sus derechos.



De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 4 de cada diez homicidios de personas LGBTI ocurridos en América Latina y el Caribe corresponden a personas afrodescendientes, y al menos tres de cada 5 hechos de violencia policial están dirigidos a estas comunidades. Esto significa que son agredidos y discriminados por su orientación sexual y origen racial.



Por lo anterior, Caribe Afirmativo abordó tres áreas de interés para la comunidad durante el encuentro con el fin de evaluar y generar estrategias para el reconocimiento y reclamación de su derechos. El primero estuvo orientado hacia la violencia a la que son sometidas las comunidades LGBTI afrodescendientes y el impacto en el país.



En este tema se escucharon testimonios estremecedores. Víctor Manuel Cortez, un hombre 'trans' y defensor de derechos humanos contó que fue violado cuando tenía 20 años. Tras esto tuvo un niño, que ahora tiene 10 años.

Victor Manuel Cortez, hombre trans y defensor de los derechos humanos. Foto: Caribe Afirmativo

“Yo he recibido múltiples discriminaciones y están asociadas a mi orientación sexual. Lo más violento que he vivido ha sido una violación. Durante el hecho me decían que lo hacían porque era porque mujer y tenía vagina”, señala Víctor Manuel.



El segundo punto abordado durante el encuentro fueron los prejuicios sociales a los que son sometidas las comunidades por su orientación sexual, color de piel, acceso a la educación, poder adquisitivo y localización en zonas geográficas vulnerables (Tumaco, Buenaventura, Cali, Cartagena y Chocó). Esta situación se denomina interseccionalidad.



En ese sentido, la comunidad afro LGBTI enfrenta situaciones de homofobia, transfobia y, además, es vulnerada en términos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos, pues la mayoría de ellos se encuentran en condición de pobreza, desempleo y desescolaridad.

La comunidad debe entender que somos personas común y corriente que no representamos ningún peligro FACEBOOK

TWITTER

“La comunidad debe entender que somos personas común y corriente que no representamos ningún peligro”, señaló Mirna González, lesbiana, representante de la organización Somos Identidad.

Mirna González, representante de la organización Somos Identidad. Foto: Caribe Afirmativo

Por último, el encuentro desarrolló el tema de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas conexas de intolerancia que se llevó a cabo en el 2013, en el marco de la 44ta sesión de la OEA. Lo anterior, con el fin de retomar las estrategias para la defensa de los derechos de estas comunidades y proponer la construcción de una agenda de incidencia en América Latina y el Caribe para materializar el compromiso de los estados a eliminar todas las formas de discriminación.

“Siempre he pensado que en la medida en que estemos empoderados y tengamos conocimiento va a ser más difícil dejarnos vulnerar los derechos. Me parece fundamental esta estrategia porque muchas veces somos discriminados y no todos tenemos las mismas necesidades”, mencionó Víctor Manuel.



Adicionalmente, durante el evento se realizó un homenaje a Carlos Augusto Panesso, un líder gay de la primera Fundación LGBTI Afrodescendiente de Colombia llamada Arcoíris de Tumaco, que fue asesinado el pasado 18 de mayo.



ELTIEMPO.COM