Moda colombiana, a la conquista del mercado ‘premium’

Hace unos cuatro meses, a Lorena Cuevas y Paola Tarazona, diseñadoras y creadoras de la marca Mulierr, se les apareció la Virgen, oyeron cantos de sirenas, se ganaron la lotería. La lujosa tienda por departamentos estadounidense Neiman Marcus las contactó y les hizo un pedido gigante: por valor de dos millones de dólares.

Sorpresa y entusiasmo. Para una marca emergente, que apenas lleva tres años en el mercado con un producto que ha sido reconocido desde el comienzo por su calidad, exclusividad, creatividad y alto componente artesanal (bordados a mano, tejido a dos agujas), esto era como tocar el cielo con las manos. Pero en medio de la emoción y del sonido de fondo de caja registradora dijeron no. “Consulté con personas que conocen el mercado y llegamos a la conclusión de que no era el momento, que no estábamos en capacidad de cumplir con contratos tan exigentes, complejos y comprometedores, pues somos una empresa pequeña, con mucho trabajo manual”, cuenta Cuevas.



Esa experiencia, el vender sus colecciones afuera desde hace dos años y montar su primer showroom en París el año pasado les ha mostrado el difícil y costoso camino que implica internacionalizar la marca, un esfuerzo que ya han hecho otros antes y en el que pocos han triunfado.



“Hay muchos procesos que desconocemos a la hora de exportar: fijar precios, hacer un line sheet (información para compradores), establecer mínimos y máximos de producción... Nos faltan muchas herramientas y las asesorías y showrooms son carísimos. Por eso pensé “que tal si hacemos esto juntos, con otros diseñadores emergentes, asesorados por los mejores y compartiendo costos’ ”, agrega Cuevas, quien además es una de las fundadoras de Casa Precís, almacén multimarca en Bogotá.



Así surgió Latin Curated, la primera plataforma para la comercialización, tutoría e internacionalización de marcas emergentes latinoamericanas, que tendrá su primera acción este septiembre, cuando 40 diseñadores de ropa, joyas y marroquinería (35 colombianos) abran las puertas de una tienda temporal en Soho, en Nueva York.



Para no morir en el intento, contrataron la asesoría de Lambert & Associates, una firma que lleva 40 años siendo puente entre las marcas y las tiendas del mercado de lujo y premium –como Neiman Marcus y Bergdorf Goodman–, la cual se encargará de llevarles compradores. Pero antes, han hecho con cada uno de ellos un proceso de tutoría (asesoría en producción, análisis de precios, curaduría del producto, etc.) a fin de armarlos bien para la conquista de nuevos mercados.



“En este momento hay un apogeo de marcas de moda colombiana y hay que asegurarnos de que no sea pasajero sino el comienzo del reconocimiento que la moda latinoamericana merece”, comentó Victoria de la Fuente, representante de Lambert & Associates.



“Hemos encontrado marcas con un producto de calidad, original y con concepto. Además, cuentan una historia, con trasfondo social. Tienen un carácter local pero no folclórico y muchos detalles artesanales. Son marcas con proyección y futuro. El mercado está buscando cosas nuevas, frescas, exclusivas y aquí las hay”, dijo De la Fuente.



El proyecto también cuenta con KCD, la mayor agencia internacional de comunicación y relaciones públicas del sector de la moda para que les haga bulla.



El modelo ideado por Lorena y sus socios permite que los diseñadores tengan la posibilidad de ventas al detal (para recuperar algo de la inversión y medir el mercado) y al por mayor.



