‘Me devolví a Colombia, que es donde está mi hogar’: Emmanuel Esparza

Después de varios años en Colombia, donde estelarizó series como ‘La Pola’ y ‘Mentiras perfectas’, y tuvo su primera hija, Zoe, con su esposa, Cristina Warner, el actor español Emmanuel Esparza, nacido en Valencia, regresó el año pasado a su país.



Lo hizo para grabar ‘Secretos de Estado’, una serie de ficción del canal español Telecinco sobre la corrupción que rodea a los gobiernos y al poder.



El actor, que esta semana retornó de nuevo a Colombia, respondió, vía correo electrónico, preguntas de EL TIEMPO sobre su experiencia en nuestro país, el regreso a España, sus proyectos y su familia.

¿Cómo fue ese regreso a España después de tantos años en Colombia?



Fue un regreso muy bonito. Había tenido la oportunidad de volver a trabajar en España anteriormente, pero las propuestas que había tenido no eran lo que yo estaba buscando, hasta que llegó este proyecto que se llama ‘Secretos de Estado’ y, desde el principio, supe que era el momento de volver para meterme en la piel del presidente del Gobierno. Un reto increíble que me he gozado en cada jornada de grabación.



¿Alguna vez, estando en Valencia, pensó que viviría en Colombia y haría una carrera aquí?



En esta profesión nunca sabes dónde vas a acabar trabajando. ‘La Pola’ fue una serie maravillosa, pero tenía claro que iba a volver a mi tierra al acabar el rodaje. La sorpresa vino después, porque reconozco que fui el primer sorprendido al darme cuenta de que después de ‘Mentiras perfectas’ y ‘Fugitivos’ había empezado una carrera allí. Luego vinieron las demás y siempre estaré agradecido con este país por todas las oportunidades que tuve desde que llegué.



Un diario lo describió como ‘el actor español que hace suspirar a las colombianas’. ¿Cree que esa imagen de galán va en contra de sus cualidades como actor?



La verdad ni lo pienso. Para mí lo más importante es que como actor puedo abordar muchos registros y personajes y si entre esos hay un denominado “galán”, pues, bienvenido sea. Además, uno ya tiene una edad para saber que mucho de eso tiene que ver con el personaje que está interpretando, o si la serie tiene éxito o no.



¿Cuál cree que es la virtud principal de un actor?



Es ser una persona sensible y que no tenga miedo de mostrar sus emociones, para poder transmitirlas y, a la vez, dura como el acero, para soportar el rechazo y las decepciones que en algún momento van a llegar. Con eso tienes mucho ganado.



Háblenos de ‘Secretos de Estado’, la serie que grabó en España sobre el tema de la corrupción en política, tan de moda. ¿Cómo ha sido esa experiencia?



Como decía antes, fue un reto maravilloso, y sí, es cierto que parece que han elegido bien el momento para apostar por una serie política y que habla de temas de corrupción, que tristemente están a la orden del día en todo el mundo.



¿Lo han vuelto a tentar con algún proyecto en Colombia?



Ofertas siempre hay y espero seguir trabajando en el país por muchos años. Creo que es importante que un actor abra diferentes mercados y pueda trabajar en varios países. El año pasado grabé en Colombia 'Sitiados 2', que se estrenó el 16 de marzo por Fox Premium, luego me fui a México a grabar la quinta temporada de ‘El señor de los cielos’ y después, a España a rodar ‘Secretos de Estado’. Un año maravilloso pero muy movido, así que, ahora que he terminado de grabar la serie, me tomaré unas vacaciones con la familia.



¿Qué ha aprendido de la experiencia de ser papá?



He aprendido a no pensar solo en el trabajo y en una falsa sensación de tener éxito en la vida. He aprendido un amor que no sabía que existía.



Y del matrimonio con Cristina Warner...



Cris es una mujer con una determinación increíble y que no le tiene miedo a nada. Ella es un apoyo incondicional en mi carrera y en mi vida. Nos complementamos muy bien.



Profesionalmente, ¿se siente bien dónde se encuentra ahora?



Estoy en mi mejor momento, con la sensación de haber recorrido parte del camino que me marqué y con ganas de seguir recorriéndolo hasta el final.



Entre ser modelo, publicista o actor, ¿con cuál profesión se queda?



Estudié publicidad e imagen y sonido en la universidad y durante la carrera hice algún trabajo de modelo de comerciales en Valencia. Pero había algo que no acababa de funcionar. No era feliz. Lo dejé todo y me fui a Londres con 24 años a estudiar guion cinematográfico e interpretación y mi vida cambió. En mi primer ‘casting’ para una serie de televisión me escogieron y a partir de ahí supe que había elegido bien. Creo que con eso lo digo todo. Jamás me arrepentí de dejar mi vida en Valencia para irme a Londres a servir desayunos para costearme la estancia y mi curso. La mejor decisión de mi vida.



También ha hecho teatro, ¿lo prefiere al cine y a la televisión?



Es imposible elegir. Yo quiero hacer de todo. Cine, teatro y televisión.



Ha incursionado también como chef. ¿Qué platos prefiere cocinar?



Me encanta cocinar y lo hago todos los días. Arroces y pastas es lo que más me gusta.



¿Alguna dieta para mantenerse en forma?



La verdad como de todo, y mucho. Pero también es verdad que hago mucho ejercicio.



¿Por qué regresó a Colombia?



En cuanto acabó la grabación de la serie ‘Secretos de Estado’ me devolví a Colombia, que al día de hoy es donde está mi hogar.

ORLANDO RESTREPO

Editor Domingo

orlres@eltiempo.com