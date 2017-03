Emma Watson planea demanda por filtración de fotografías

Emma Watson, protagonista de "La Bella y la Bestia" y la saga de "Harry Potter", planea tomar acciones legales por fotografías que fueron filtradas a Internet, pero representantes negaron reportes el miércoles de que las imágenes muestren desnuda a la actriz británica.

"Fueron robadas fotografías de una prueba de vestuario que tuvo Emma con un estilista hace un par de años. No son fotografías de ella desnuda. Los abogados ya recibieron órdenes y no haremos más comentarios", dijo su publicista en un comunicado a Variety y la BBC.



Mensajes en redes sociales y blogs afirmaban que imágenes de la actriz desnuda habían sido publicadas esta semana en una red anónima de documentos compartidos.



No estaba claro qué acciones planeaban sus abogados o contra quién. Watson, de 26 años y quien saltó a la fama interpretando a Hermione Granger en las películas de 'Harry Potter', se halló en el medio de una polémica anteriormente este mes por una sesión de fotos que hizo para la revista Vanity Fair que incluía una imagen en que parte de sus senos quedaban expuestos.



Sus críticos calificaron a Watson, que también es embajadora de buena voluntad de Naciones Unidas sobre los derechos femeninos y la igualdad, como hipócrita y dijeron que traicionaba sus ideales feministas.



La actriz respondió diciendo que el feminismo era sobre opciones. "Es sobre libertad, es sobre liberación, es sobre igualdad. No sé qué tienen que ver mis pechos con eso", dijo a Reuters. Watson protagoniza la versión más reciente del clásico de Disney 'La Bella y la Bestia', que se estrena en los cines del mundo esta semana y recaudaría en la taquilla global unos 200 millones de dólares, según analistas de la industria.



REUTERS