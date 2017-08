Los 7.000 jóvenes invisibles

Soy Maicol Londoño, de la ciudad de Cali en Colombia, tengo 25 años. Soy líder juvenil y egresado del sistema de protección estatal, donde permanecí desde los 8 hasta los 18 años, que es la mayoria de edad en mi país y el limite en esa época para egresar de protección (2009). Según estudios, el hombre aprende a vivir en sociedad cuando construye su propia identidad, pues esta (identidad) es lo que hace ser al hombre un factor activo en la sociedad, la cual se rige por unas normas, sabiendo que se construye no del individuo, sino de un conjunto de individuos que en común acuerdo construyen sociedad.



Como crecí en medio cerrado, el momento del egreso es un momento difícil, el perfil de egreso de un joven en protección medio cerrado es sin formación que califique para un vínculo laboral, no hay experiencia, faltan habilidades sociales y comunicativas, no hay conocimiento en la elaboración y administración de un presupuesto personal, no hay red parental y la red de apoyo es mínima o ninguna. Yo tuve una oportunidad que muy pocos tienen y fue la de poder tener dos años de orientación y acompañamiento para hacer la transición entre el egreso de protección y asumir la vida autónoma en la fundación Formación d´Futuros, una ONG privada que trabaja con jóvenes egresados de protección estatal, a través de un programa residencial, que permite durante dos años vivir en la fundación y fortalecer el perfil para asumir autonomía y construir redes.