El peltre cobra vida con Criolla

Hace unos tres años, Margarita Salcedo y Lucía Tapiero, tomándose una cerveza, resultaron embriagadas por la nostalgia. Se acordaron de los platos y tazas de peltre que tenían en la casa sus abuelos o papás. “Mis abuelos vivían en el campo, usaban tazas y jarras de este material. Cuando vinieron a la ciudad se quedaron como objetos decorativos. Me acuerdo de un juego de café rosado con dorado”, cuenta Lucía, arquitecta de profesión.

Margarita, publicista, se acordó de que sus abuelos y papás tenían colección de objetos de peltre. “Cuando viajaban traían alguna cosa que encontraban en un mercado de pulgas”.



Esta nostalgia también la sintió Esteban Ucrós cuando le hablaron del tema, con los trastes de la finca familiar en Cogua. Por eso, los tres decidieron un día hacer que el peltre volviera a las cocinas, como antes de que llegara el plástico y el acero inoxidable.



“Nos pusimos a averiguar cómo se hacía y resulta que es un proceso de muchas partes porque tienes que hacer los moldes en metal y luego viene el esmaltado, con esmaltes a base de sílice, que es un componente del vidrio; todo esto hace que sea un material super- higiénico y resistente”, cuentan las dos.



Vino la búsqueda de las fábricas que todavía hicieran estos procesos. “Dimos con unas que hacen esmaltado industrial y nos tocó ver cómo aplicarlo para algo más doméstico como los objetos de cocina y decoración”. Y ahí vino la idea de ponerles el toque contemporáneo: usar colores en tonos pasteles.



“Generalmente se usa blanco o negro, entonces tuvimos que buscar proveedores de esmalte de colores, hacer las mezclas, probar”, explican.



El producto comenzó a gustar; ese conectarse con los abuelos, con el campo, con el pueblo –la nostalgia es contagiosa– ha gustado. Los tres dejaron sus trabajos en sus áreas y ahora están dedicados al negocio.



Con motivo del Año Francia-Colombia, participaron en la tienda colombiana que Esteban Cortázar montó en el prestigioso almacén Colette de París, y regresan ahora en septiembre para participar en Maison & Objet, una de las ferias de tendencias en decoración de hogar, diseño de interiores, arquitectura y estilo de vida más importantes del mundo.



“Muchos clientes franceses que tenemos acá nos decían que teníamos que llevar el producto allá. Nos contactamos con la Cámara Colombo Francesa y ellos nos referenciaron a la feria. El producto les encantó; aunque allá se hace, lo del color y el efecto moteado es nuestro diferencial”, comentan.



Es la oportunidad de entrar al mercado europeo, pues hay rueda de negocios, no hay venta al detal, con compradores de grandes almacenes, hoteles, oficinas de arquitectos, etc. “Es un reto porque nuestro producto sigue siendo artesanal, no producimos en cantidades industriales. Pero nos han asesorado de la feria para establecer nuestros mínimos, manejar la marca, todo. Es una gran experiencia. Vamos a estar en la sección de easy living”, concluyen estas jóvenes emprendedoras.

Otros productos colombianos en la feria

Maison & Objet se llevará a cabo del 7 al 12 de septiembre en Francia, con varias categorías de productos: cocina, lámparas, artesanías, regalos, etc.



El país también estará presente con un stand de Artesanías de Colombia y Procolombia, con objetos desarrollados por diseñadores contemporáneos con artesanos y técnicas artesanales, en madera, hilo de algodón, cerámica, caña de flecha, cholotalillo, fique, entre otros materiales naturales. Allí habrá canastos de distintas regiones del país, máscaras del carnaval de Barranquilla, hamacas, individuales, cucharas de madera y otros objetos utilitarios y decorativos que representan la diversidad cultural de Colombia.



También estará Textile Natural Home, de Claudia de la Hoz, con tejidos de algodón y productos hechos a mano, como vajillas. Y Black Pottery, que se encarga de promover las vajillas hechas en barro negro de La Chamba (Tolima).



REDACCIÓN VIDA