Venden trozo pastel de la boda de Trump y Melania por 2.240 dólares 

Un pedazo de pastel de la boda en la que el ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, contrajo matrimonio en 2005 con su tercera esposa, Melania, se vendió este sábado por 2.240 dólares en una subasta en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

El pastel, de chocolate y trufa y coronado por una rosa glaseada, fue un regalo de los recién casados para que los invitados a la boda pudieran degustarlo en casa, según la empresa subastadora Julien's Auctions, que no divulgó el nombre del comprador.



El dulce, de cuya conservación -después de más de doce años- Julien's Auction no dio detalles, se ofreció al mejor postor guardado en una caja blanca con las iniciales "MDT", correspondientes a Melania y Donald Trump.



De hecho, la tarta nupcial, de siete pisos y valorada en 50.000 dólares, no se pudo comer en el banquete debido a la cantidad de alambre usada para mantenerla en pie.



Trump se casó con la modelo eslovenia Melania Knauss el 22 de enero de 2005 en la iglesia episcopal de Bethesda-by-the-Sea en Palm Beach (Florida), y el convite se celebró en el cercano club privado Mar-a-Lago, propiedad del magnate neoyorquino.



El curioso lote no es el primer objeto de Trump que atrae la atención de los pujadores, ya que el pasado julio un postor anónimo adquirió por 29.184 dólares un boceto del horizonte de Nueva York firmado hace más de una década por el presidente estadounidense.



